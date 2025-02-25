وزير السياحة: ميزانية الدولة لن تتحمل أعباءً إضافية بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتبت - داليا الظنيني:

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن جميع الجهات المعنية تعمل على تنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بما يليق بمكانة مصر العالمية.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الموعد النهائي للافتتاح لا يزال محددًا في 3 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الرعاة لتمويل الحدث، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بعدم تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية.

وأوضح الوزير أن فريق العمل ملتزم بالتحضيرات اللازمة لإنجاح الحدث، لافتًا إلى أن المتحف المصري الكبير يضم ثلاثة أقسام رئيسية: العرض المتحفي، ومتحف المراكب، والمركز البحثي والتعليمي.

كما أكد أن هناك استعدادات لوجستية خاصة بالمطارات، بما في ذلك تجهيزات خاصة في مطار سفنكس لاستقبال الضيوف والمشاركين في حفل الافتتاح.

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