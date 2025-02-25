عالم أزهري: المراهنات حرام لـ"مفاسدها الاجتماعية"

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الأزهر الشريف أصدر بيانًا يُحرم فيه جميع أشكال المراهنات، ومنها التوقعات على نتائج مباريات كرة القدم، معتبرًا ذلك نوعًا من القمار المحرم شرعًا.

وأضاف الحديدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن القمار نهى عنه الله تعالى في كتابه الكريم، كما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح أن المراهنات محرمة لما يترتب عليها من مفاسد اجتماعية، حيث تؤدي إلى تعطيل الناس عن العمل، وتُوهمهم بإمكانية تحقيق الكسب السريع دون جهد.

وشدد على أهمية الاعتماد على المصادر الدينية الموثوقة، محذرًا الشباب من الانخداع بالمواقع التي تروج للربح السهل دون عمل، داعيًا إلى اتباع الطرق الشرعية للكسب والاستثمار في مصادر مشروعة.

واختتم الحديدي حديثه بالتأكيد على أن الله تعالى أمر بالسعي والعمل، مؤكدًا أن على كل شاب أن يستثمر أمواله في المشروعات والشركات المشروعة، وألا يقع في فخ المراهنات غير الشرعية.