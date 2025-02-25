خصم 50% على أسعار تذاكر واشتراكات قطار العاصمة الإدارية بداية مارس لهذه الفئة

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة "القطار الكهربائي الخفيف"، عن خصم 50% على أسعار التذاكر والاشتراكات لذوي الهمم بقطار العاصمة.

يأتي هذا في ضوء التزام وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وشركة آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو بتعزيز إمكانية الوصول والشمولية في وسائل النقل العام.

ويكون ذلك بداية من يوم السبت المقبل الموافق 1 مارس 2025، بتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وأوضحت الشركة، التزامها بإنشاء نظام نقل متاح ومرحب بالجميع، لافتة إلى أن هذا الخصم لذوي الهمم هو خطوة أخرى في جهود تمكين جميع أفراد المجتمع من استخدام وسائل النقل بأمان وراحة.

وشددت الشركة، على أنها ملتزمة بتوفير فرص متساوية وإزالة الحواجز وتمكين الأفراد ذوي الهمم من المشاركة الكاملة في المجتمع.

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