وزير التموين يكشف تكلفة استيراد القمح والزيوت

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من القمح والزيوت يكفي لمدة 5 أشهر، مع إمكانية زيادته إلى 6 أشهر للقمح.

في حوار مع الإعلامي أحمد موسى ضمن برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح فاروق، أن الوزارة نجحت في تثبيت أسعار زيت القلي، وهو الأكثر استخدامًا في المنازل، بما يتراوح بين 60 و63 جنيهًا حسب النوع، بالاتفاق مع المنتجين لضمان هامش ربح معقول، مشيرًا إلى أن هذا الزيت يحظى بإقبال كبير بفضل خبرة الدولة في إنتاج خليط القلي.

وأضاف فاروق أن الأسواق تشهد استقرارًا عامًا في أسعار الزيوت، لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة استيراد القمح والزيوت يبلغ نحو 2.4 مليار دولار سنويًا، مع تخصيص الجزء الأكبر للقمح.

وأشار إلى أن مصر استوردت السكر العام الماضي بسبب ضغوط السوق، لكنها تمكنت هذا العام من وقف الاستيراد بعد تحديد أسعار جذابة للمزارعين لتشجيعهم على زراعة قصب السكر وبنجر السكر، مما أدى إلى إقبال متزايد منهم على هذه المحاصيل.

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