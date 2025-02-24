اتحاد منتجي الدواجن: الطلب يرتفع 35% في شهر رمضان.. وهذا موعد تراجع الأسعار

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الاستهلاك يشهد زيادة ملحوظة تصل إلى 35% خلال شهر رمضان.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء الإثنين، أوضح "الزيني"، أن هذا الارتفاع في الطلب يشجع المربين على الدخول بقوة في الدورة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق خلال الموسم.

وأضاف أن الفترة السابقة شهدت ارتفاعًا في أسعار الكتاكيت بسبب الإقبال الكبير، لكن الأسعار بدأت تظهر بوادر انخفاض في الوقت الحالي، نافيًا وجود أي احتكار في السوق، ومؤكدًا أن الزيادة تعود إلى الطلب الموسمي المرتبط برمضان.

وأشار إلى أن الأسعار عادةً ما تستقر وتعود إلى مستوياتها الطبيعية بعد الأسبوع الأول من الشهر، مدعومة بإنتاجية قوية تصل إلى أكثر من 4 ملايين دجاجة يوميًا، رغم التحديات مثل الأوبئة التي تواجه القطاع.

وأبرز الزيني تفوق الإنتاج المحلي على المستورد من حيث السعر، حيث يصل سعر الدجاجة المحلية للمستهلك إلى 120 جنيهًا، بينما تباع الدجاجة المستوردة بـ135 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا الفرق يعكس جودة وتنافسية المنتج المحلي.

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