أموال و2.5 جنيه ذهب.. إحالة موظف للنيابة بتهمة تسهيل سفر مواطن للخارج مقابل رشوة

كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، الإدارة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل أحد العاملين بالوزارة إلى النيابة العامة لإتهامه بتلقي أموال من أحد المواطنين مقابل التوسط له للسفر للعمل في الخارج ضمن الفرص التي توفرها الوزارة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة الفساد وحماية المواطنين من كافة أنواع الإستغلال.

ويأتي ذلك بعد أن تقدم هذا المواطن باستغاثة إلى وزير العمل تفيد تعرضه لمحاولة نصب من أحد العاملين بالوزارة الذي طلب منه مبالغ مالية و2 ونصف جنيه دهب؛ لتسهيل سفره إلى دولة الكويت.

وبحسب بيان وزارة العمل، الأحد، بمواجهة الموظف اعترف بإرتكاب تلك الجريمة.

وأهابت وزارة العمل، بجميع المواطنين، الابلاغ عن أية محاولات استغلال لهم سواء من جانب موظفين أو صفحات واعلانات ورسائل وهمية مؤكدة أن كافة الخدمات مجانية وبلا وسطاء.

وأكد الوزير، على استمرار الوزارة في العمل على محاربة أي خروج عن مقتضيات الوظيفة، وسوف يتم اتخاذ اجراءات صارمة.