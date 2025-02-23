طوارئ بـ"الكهرباء" استعدادًا لشهر رمضان.. وقف أعمال المناورات والصيانات

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، وجه الشركة القابضة لكهرباء مصر بمتابعة استعدادات الشركات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وإعداد خطة لكل شركة تشمل تأمين التغذية الكهربائية للمساجد والمناطق الحيوية على مدار الشهر الفضيل، مع تواجد فرق فنية لإصلاح أي أعطال طارئة.

وبحسب المصدر، قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقف جميع أعمال المناورات والصيانات خلال شهر رمضان، مع استمرار التنسيق مع شركات التوزيع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية لضمان استقرار وانتظام التيار الكهربائي طوال الشهر الكريم.

ويستعرض "مصراوي" فيما يلي استعدادات وزارة الكهرباء لشهر رمضان المبارك بمختلف الشركات التابعة لها:

* رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات الكهرباء استعدادًا لشهر رمضان الكريم، حرصًا على عدم معاناة المواطنين من أي أعباء خلال أداء فريضة الصيام.

* مراجعة جميع خطوط التغذية من قبل شركات توزيع الكهرباء.

* استقبال جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة 121.

* تواجد فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة للتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال طارئة.

* تأمين التغذية الكهربائية من خلال توفير عدد من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها في حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية.

* تخصيص غرف عمليات بكل شركة توزيع كهرباء لمتابعة شكاوى المواطنين، علاوة على غرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة.

وطالب المصدر المواطنين بترشيد استهلاكهم من التيار الكهربائي، مع التأكيد على عدم الإسراف في استخدام الأجهزة الكهربائية لتجنب ارتفاع فواتير الكهرباء.

أبرز التعليمات والإرشادات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء في رمضان:

* فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية غير الأساسية مثل التلفزيون والميكروويف والغلاية الكهربائية وغيرها قبل الخروج من المنزل وأثناء النوم.

* استخدام اللمبات الموفرة للطاقة مثل المصابيح الفلورية بدلًا من اللمبات العادية، حيث توفر الكهرباء على المدى البعيد رغم ارتفاع ثمنها.

* الاعتماد بقدر الإمكان على ضوء الشمس الطبيعي خلال فترة النهار.

* إغلاق الإضاءة في الأماكن غير المشغولة وعند مغادرتها.

* عدم ترك السخان الكهربائي متصلًا بالكهرباء في حال عدم استخدامه لفترات طويلة، مع ضبط درجة الحرارة بحيث لا تتجاوز 45 درجة مئوية.

* فصل الهاتف اللاسلكي وشواحن الهواتف فور اكتمال الشحن، حيث إن بعض الأجهزة تستهلك الكهرباء حتى عند عدم استخدامها بسبب وضع الاستعداد (Standby).

* استخدام مروحة السقف أو المروحة العادية بدلًا من المكيف الكهربائي إذا كان الجو معتدلًا، وعدم تشغيل المكيف إلا عند الضرورة.

* تشغيل غسالة الملابس بكامل سعتها للحد من عدد مرات التشغيل وتقليل استهلاك الكهرباء.

* إزالة سلك الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة من الكهرباء، حيث تستهلك بعض الأجهزة الطاقة حتى عند إيقاف تشغيلها.

* عدم الاعتماد على إضاءة السقف فقط، بل استخدام الإضاءة الموجهة مثل الأباجورات والأبليكات لتوفير الطاقة.

* إطفاء الأنوار الخارجية ليلًا وتنظيف أغطية المصابيح دوريًا لضمان إضاءة أكثر بمصابيح أقل.

* تقليل عدد مرات فتح باب الثلاجة، والانتظار حتى يبرد الطعام قبل وضعه في الثلاجة لتقليل استهلاك الكهرباء.

* استبدال الغلاية الكهربائية "الكاتيل" ببراد الشاي العادي، حيث تُعد الغلاية الكهربائية من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء.

* اختيار الأجهزة الكهربائية المدعمة بخاصية ترشيد استهلاك الطاقة (Energy Star) عند الحاجة إلى شراء أجهزة جديدة.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار جهودها لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال شهر رمضان، مع التأكيد على أهمية وعي المواطنين بترشيد الاستهلاك لتجنب الضغط الزائد على الشبكة الكهربائية.

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