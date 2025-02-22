صور.. افتتاح معرض أهلًا رمضان بالدقي بتخفيضات حتى 40%

وزير السياحة يفتتح منتجعًا سياحيًّا جديدًا في خليج مكادي بالغردقة

كتب- عمرو صالح:

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل قليل، معرض أهلًا رمضان بنادي الزراعيين بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة.

وقال "فاروق"، في تصريحات على هامش الافتتاح، إن الوزارة تحرص على إقامة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأشار الوزير، إلى أن المعرض مقام على مساحة 600 متر ويحتوي على مختلف السلع بنسب تخفيض تصل لـ 40%.

ولفت إلى أن المعرض يشارك فيه شركات قطاع خاص وقطاع الإنتاج الزراعي التابع لوزارة الزراعة ليقدم كل منهم منتجاته بأسعار مخفضة.

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