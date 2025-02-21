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"القومي للمرأة" ينظم معسكرًا في مجال ريادة الأعمال بمحافظة القاهرة

12:09 ص الجمعة 21 فبراير 2025

''القومي للمرأة'' ينظم معسكرًا في مجال ريادة الأعم

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كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات معسكر تدريبي في مجال ريادة الأعمال بمحافظة القاهرة، ويستمر على مدار 6 أيام، وذلك فى إطار انطلاق أول حاضنة أعمال للمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع خبراء حاضنة أعمال رواق القاهرة بهدف دعم مشروعات المتقدمات والمتقدمين من المحافظات المستهدفة في مختلف التخصصات، وفي إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا،

وافتتحت المعسكر الدكتورة أماني الشريف نائبة رئيس جامعة عموم أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي، واستعرضت رؤية حاضنة أعمال رواق القاهرة وجهودها، وكذلك بعض نماذج النجاح التى حققتها، مشيدة بالشراكة مع المجلس في إطلاق أول حاضنة له، وحرصه على أن تكون المشروعات نابعة من المحافظات للخروج بأفكار جديدة ومبتكرة من أبناء وبنات المحافظات، كما تم عرض نبذة عن أفكار المشروعات المتقدمة.

وصرحت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس ومديرة المشروع بأن المجلس يحرص على الشراكات المتميزة مع الجهات ذات الخبرة، مؤكدة على أن هذه الحاضنة تهدف إلى إيجاد فرص عمل للشباب وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم بما يتماشى مع أهداف المشروع من معالجة الدوافع والأسباب المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى اهتمام المجلس بهذا البرنامج بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية التي تواجه الشباب في محافظاتهم.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يهدف إلى دعم ومساعدة رائدات ورواد الأعمال والمبتكرات والمبتكرين من المحافظات المستهدفة في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى حلول قابلة للتطبيق، تسهم في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

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