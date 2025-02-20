الرئيس السيسي يشكر ملك إسبانيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

كتب- محمد سامي:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص الشكر والتقدير لملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، التي لقيها خلال زيارته لمملكة إسبانيا.

وقال الرئيس السيسي- على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وجلالة الملكة ليتيزيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيتها خلال زيارتي لمملكة إسبانيا، كما أتقدم بالشكر إلى السيد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية على اللقاءات والمباحثات المثمرة التي عكست قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، أملاً في أن تسفر الزيارة عن دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، وتطلعي لاستقبال جلالة الملك وجلالة الملكة ورئيس الحكومة في مصر".