ماكينة ماجيك كات أحدث إصدارات مجموعة شركات "أيمن حامد سليمان"

إعلان تحريري

أعلنت مجموعة شركات "أيمن حامد سليمان"، منذ شهرين، عن أحدث ماكيناتها في السوق المصري، وهي ماكينة تقطيع فوط التنظيف "ماجيك كات" .

وتعد هذه الماكينة هي الأحدث من نوعها في السوق المصري، وهي إنتاج مصري وبأيدي مهندسين مصريين من مجموعة شركات "أيمن حامد سليمان.

وقامت المجموعة مؤخرا بتنفيذ زيارة لعملاء ومستثمري المجموعة إلى مصنع أبو رواش وماكينات الماجيك كات .

جاءت الزيارة بناء على تعليمات الدكتور أيمن حامد سليمان رئيس مجلس إدارة المجموعة، بهدف تعريف العملاء وشركاء النجاح المجموعة والمتعاقدين على ماكينة " ماجيك كات" وعلى أخر التطورات والمستجدات بالمصنع الخاص بالماكينة.

وخلال تواجدها، أوضحت الأستاذة/ أماني عمر، مدير مصنع ماجيك كات، أن زيارة العملاء لمصنع أبو رواش هي بمثابة زيارة تعرفية للعملاء؛ وذلك لتدريبهم على استخدام الماكينة بأنفسهم.

وأشارت إلى أنه تمت المراعاة في تصميم الماكينة أن تكون غير معقدة وسهلة في الاستخدام.

ومن جانبه، قال المهندس يحيي كمال، استشاري تشغيل ماكينة ماجيك كات أن ماكينة " ماجيك كات" بسيطة جدًا في تشغيلها ومكوناتها وأوضح أيضا من خلال فيديو له طرق تشغيل الماجيك كات بكل سهولة .

وأضاف أن الماكينة لا تحتاج إلى فني تشغيل ولكن تحتاج إلى شخص مُدرب بشكل جيد، وهذا ما قمنا بفعله خلال الزيارة مع العملاء.

وأيضا أثناء زيارة العملاء لمصنع أبو رواش تم عمل دورة تدريبية لكل العملاء المتواجدين " لمعرفة كيفية طرق تشغيل الماكينة بأبسط الطرق.

الجدير بالذكر أن الزيارة شهدت اقبال كبير جدًا من قبل العملاء وشركاء نجاح المجموعة، والجميع أشادوا بإعجابهم بالماكينة، فمشروع ماكينة " ماجيك كات" يعتبر من المشروعات البسيطة والمربحة بشكل كبير لكل الشباب وصغار المسثمرين.