رسميًا.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%
كتب- محمد نصار:
اعتمد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (نتيجة الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024-2025 بنسبة نجاح 72.94%.
وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 199357 طالبًا وطالبة، حضر 195316 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 142465 طالبًا وطالبة.
كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية 58.59%.
وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.
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