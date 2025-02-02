رسميًا.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

كتب- محمد نصار:

اعتمد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (نتيجة الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024-2025 بنسبة نجاح 72.94%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 199357 طالبًا وطالبة، حضر 195316 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 142465 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية 58.59%.

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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