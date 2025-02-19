رواتب تتخطى 160 ألف جنيه - وظائف متاحة بالسعودية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، توفير 4 فرص عمل في السعودية لكوادر مصرية للعمل في شركة الطعام اللذيذ بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

تفاصيل وظائف وفرص عمل السعودية المتاحة

- مصمم جرافيك: خبرة 2 - 5 سنوات، خبرة في الذكاء الاصطناعي والمواد الخام، براتب 4000 - 5000 ريال سعودي شهريًا.

- مدير مشتريات: خبرة 7 - 15 سنة، خبرة في الذكاء الاصطناعي والمواد الخام، براتب 8000 - 12000 ريال سعودي شهريًا.

- مدير مالي: خبرة 5 - 15 سنة، براتب 8000 - 12000 ريال سعودي شهريًا "يعادل ما يزيد عن 161 ألف جنيه"..

- مدير تسويق: خبرة 10 سنوات، براتب 9000 - 10000 ريال سعودي شهريًا.

شروط ومزايا التقديم على فرص عمل السعودية

أوضحت هبة أحمد، المدير العام للإدارة العامة للتشغيل، أن من يجد في نفسه الشروط المطلوبة عليه إرسال السيرة الذاتية والمستندات عبر البريد الإلكتروني: اضغط هنا

وأوضحت "أحمد"، أن التقديم على فرص عمل السعودية متاح من الأربعاء 19 فبراير 2025 حتى الأحد 23 فبراير 2025، وتشمل المميزات تأمين صحي واجتماعي، وتذاكر طيران، ويكون السن المطلوب لا يزيد عن 55 سنة عام.

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