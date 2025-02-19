إعلان

ملك إسبانيا: أتطلع منذ سنوات لزيارة السيسي بلادنا وتعزيز العلاقات مع مصر

04:52 م الأربعاء 19 فبراير 2025

فيليب السادس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

قال فيليب السادس، ملك إسبانيا، إنه كان يتطلع منذ سنوات لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلاده، وتعزيز العلاقات مع مصر، مؤكدًا أن البلدَين يستعدان للتعاون في مجالات أخرى.

وأضاف ملك إسبانيا، خلال كلمته في مأدبة غداء أقامها على شرف زيارة الرئيس السيسي، إلى مدريد: "البلدان عملا على توطيد السلام، الرئيس السيسي مرحبًا بك في زيارتك الجديدة، ونحن على أعتاب فصل جديد في التعاون؛ كي تعم الفائدة على البلدَين".

وأكد ملك إسبانيا أن مصر ليست فقط دولة صديقة؛ لكنها دولة محورية في القارة الإفريقية، وبالتالي فإنها شريك استراتيجي في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا:

حالة الطقس.. تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات

النقل تُعلن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الخفيف في رمضان- تفاصيل

موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

للحوامل.. أدوية قد تشكل خطرًا على الجنين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيليب السادس ملك إسبانيا السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء: تكليف مكتب استشاري لوضع رؤية شاملة لتطوير منطقة وسط البلد

إعلان

إعلان

مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025