ملك إسبانيا: أتطلع منذ سنوات لزيارة السيسي بلادنا وتعزيز العلاقات مع مصر

كتب- عمرو صالح:

قال فيليب السادس، ملك إسبانيا، إنه كان يتطلع منذ سنوات لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلاده، وتعزيز العلاقات مع مصر، مؤكدًا أن البلدَين يستعدان للتعاون في مجالات أخرى.

وأضاف ملك إسبانيا، خلال كلمته في مأدبة غداء أقامها على شرف زيارة الرئيس السيسي، إلى مدريد: "البلدان عملا على توطيد السلام، الرئيس السيسي مرحبًا بك في زيارتك الجديدة، ونحن على أعتاب فصل جديد في التعاون؛ كي تعم الفائدة على البلدَين".

وأكد ملك إسبانيا أن مصر ليست فقط دولة صديقة؛ لكنها دولة محورية في القارة الإفريقية، وبالتالي فإنها شريك استراتيجي في الشرق الأوسط.

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