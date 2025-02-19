الحكومة تتفق مع السلاسل التجارية الكبرى على طرح سلع مخفضة ضمن "أهلاً رمضان"

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة على مدار اليوم لحركة الأسواق وتوافر السلع، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة قامت بتوفير 120 معرضًا لمبادرة "أهلاً رمضان" في مختلف المحافظات، إلى جانب 220 سوقًا لليوم الواحد، مما يساهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة اتفقت مع السلاسل التجارية الكبرى على تخصيص أركان داخل متاجرها لعرض منتجات مبادرة أهلًا رمضان، مع التزامها بالأسعار المخفضة التي تم الاتفاق عليها.

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