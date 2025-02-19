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فلكيا.. موعد إجازة عيد الفطر 2025

12:22 م الأربعاء 19 فبراير 2025

موعد إجازة عيد الفطر 2025

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كتب-عمرو صالح:

تصدرت محرك جوجل خلال الفترة الأخيرة كلمات البحث عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025، إذ يرغب العديد من المواطنين في قضاء أوقات سعيدة مع الأسرة والمقربين أو التخطيط للسفر.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية موعد إجازة عيد الفطر 2025 وفقا للحسابات الفلكية حيث يحصل كل من يعمل في القطاعين العام والخاص على إجازة عيد الفطر 2025 لمدة 3 أيام، تبدأ من الأحد 30 مارس وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وتعد فرصة مميزة لقضاء أوقات سعيدة مع الأسرة.

ومن المفترض أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت 1 مارس 2025، ويُتوقع أن يكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن يكون السبت 29 مارس هو المتمم لشهر رمضان.

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