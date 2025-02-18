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"القومي للمرأة" يشارك بجناح لمنتجات السيدات في معرض "ديارنا"

08:21 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

جناح لمنتجات السيدات في معرض ديارنا

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كتبت: نور العمروسي

يشارك المجلس القومي للمرأة، للعام السادس على التوالي، بجناح لعرض منتجات السيدات ضمن فعاليات معرض "ديارنا"، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية بنك الإسكندرية "مجموعة انتيسا سان باولو"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة دروسوس، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 28 فبراير الجاري.

وأكدت مي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، أن مشاركة المجلس تأتي في إطار جهوده لدعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، من خلال تسليط الضوء على الحرف اليدوية والمنتجات التقليدية التي تنتجها السيدات، مما يسهم في توفير فرص عمل لهن، ويعزز قدرتهن على تحقيق الاستقلال المالي.

وأضافت في بيان، أن جناح المجلس يضم مجموعة متنوعة من منتجات السيدات اللاتي تلقين تدريبات بالمجلس من مختلف المحافظات، ضمن عدة مشروعات، منها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، ومشروع دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. وتشمل المنتجات معروضات متنوعة مثل الملابس، والمشغولات اليدوية، والحُلي، التي تعكس التراث الثقافي المصري الغني.

وأوضحت أن المعرض يمثل منصة مثالية للترويج لمنتجات السيدات، وجذب الاستثمارات التي تسهم في تطوير هذه الحرف. كما أشارت إلى أن المجلس يوفر للسيدات التدريب والدعم الفني لتحسين جودة منتجاتهن وزيادة فرص تسويقها، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية لهن.

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