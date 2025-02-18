أستاذ علوم سياسية يتحدث عن أهمية زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، عن توقيع اتفاقية شراكة بين مصر وإسبانيا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 3 ملايين دولار.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود.

وأشار الشحات إلى أن إسبانيا تُعد من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، كما أنها تتبنى موقفًا معارضًا للممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن العلاقات بين مصر وإسبانيا تتمتع ببعد اقتصادي قوي، يعزز التنمية في مصر، خاصةً في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، بما في ذلك موقعها الجغرافي المميز ومناخها الجاذب للاستثمارات.

وأكد أن هذه الشراكة تساهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن السياسات الإسبانية تتوافق مع نظيرتها المصرية في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتطرق الشحات إلى القمة العربية، مؤكدًا أنها تعكس استعادة الدور المصري والعربي الفعال، خاصةً في ظل موقف الدول العربية الرافض لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين. وأوضح أن مصر نجحت بالتعاون مع قطر في الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات والمعدات الثقيلة إلى غزة، رغم الرفض الإسرائيلي.

كما تطرق إلى اجتماع وزراء خارجية أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ترامب يُجيد التعامل مع مختلف الأطراف، لكنه استبعد إصدار قرارات حاسمة بشأن الأزمة الأوكرانية في ظل الدعم الكامل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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