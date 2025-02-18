وزير الصحة يبحث مع وفد "أوتوديسك" استراتيجية التحول الرقمي للمشروعات الهندسية

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد من شركة "أوتوديسك" برئاسة المهندس حازم نبيل المدير الإقليمي للشركة في مصر؛ لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي في قطاع المشروعات الهندسية بوزارة الصحة.

في مستهل الاجتماع رحّب الدكتور خالد عبدالغفار بوفد الشركة، مؤكدًا أن التحول الرقمي يمثل حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة المشروعات الصحية ، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل وصولها إلى المواطنين وتعزيز الإنتاجية من خلال تبنّي أحدث التقنيات ، كما شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع هذا التحول ، مشيرًا إلى ضرورة تعميم تجربة التحول الرقمي في المشروعات الهندسية بجميع جهات الوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن الاجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجه المشروعات الهندسية في القطاع الصحي ، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يعد الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات عبر استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات المنشآت، كما استمع الوزير إلى عرض تفصيلي لمراحل التحول الرقمي في قطاع الإنشاءات ، وكيفية الاستفادة من تقنية "بي آي إم" لإنشاء نماذج معلوماتية ثلاثية الأبعاد تُستخدم في تقدير التكاليف بدقة ، وتوحيد البيانات بين التخصصات المختلفة سواء الإنشائية أو المعمارية أو الكهروميكانيكية ، كما تناول العرض تحديات مراحل التسليم والتشغيل وسبل التغلب عليها باستخدام الحلول الرقمية.

وأشار عبدالغفار إلى أن استراتيجية التحول الرقمي ، ترتكز على التواصل الفعّال والتكامل بين القطاعات المختلفة ، من خلال إنشاء وحدة متخصصة للتحول الرقمي داخل كل إدارة هندسية ، تتولى مسؤولية إدارة المشروعات رقميًا بدلًا من النظام الورقي التقليدي ، كما بحث الاجتماع إمكانية إنشاء منصة رقمية متكاملة ، تحتوي على لوحة تحكم تعرض بيانات الإدارات المختلفة للمشروعات والموقف التنفيذي لكل مشروع ، مع ربطها بأنظمة المعلومات الجغرافية لتعزيز كفاءة المتابعة واتخاذ القرار.

واستعرض الحضور المراحل الخمس لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي ، والتي تشمل التخطيط والتقييم وتطوير البرنامج التجريبي والتدريب وبناء القدرات والتنفيذ الشامل والمراقبة والتقييم ، كما ناقش الاجتماع تحويل الإدارة الهندسية بالوزارة إلى وحدة رقمية متكاملة تعمل وفق معايير نمذجة معلومات المنشآت بما يسهم في تحسين إدارة المشروعات الصحية.

من جانبه، أعرب المهندس حازم نبيل المدير الإقليمي لشركة "أوتوديسك" مصر عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في تنفيذ التحول الرقمي بقطاع المشروعات الهندسية ، مشيرًا إلى أن استخدام النماذج الرقمية ، يسهم في متابعة المشروعات بكفاءة ، وتقليل الفاقد من الوقت والتكاليف وتحقيق الاستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الصحة من بينهم الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم للوزارة ، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، والدكتور أحمد مصطفى مساعد رئيس الأمانة للمراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي ، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة ، والدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية ، والدكتور محمد العقاد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الخدمات الطبية في قطاع الطب العلاجي ، والمهندس أشرف طلعت مدير عام إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات ، والدكتور محمود الديب المنسق العام للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واللواء المهندس شريف أبو العنين مساعد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والمشروعات بالتأمين الصحي الشامل ، والمهندس وائل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للتأمين الصحي ، والمهندس حسن طارق مدير عام تكنولوجيا المعلومات بهيئة الإسعاف ، والمهندسة مي إسماعيل عضو مكتب قطاع المشروعات بالوزارة ، والمهندس كريم راضي عضو مكتب قطاع المشروعات بالوزارة.

كما حضر من جانب شركة "أوتوديسك" ، المهندس حازم نبيل المدير الإقليمي للشركة ، والمهندس كمال شوقي المدير التنفيذي لشركة "أبديتد سوليوشنز" وكيل "أوتوديسك" في مصر ، والمهندس إسلام خليل مسؤول التحول الرقمي بالشركة.

في ختام الاجتماع ، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في المشروعات الهندسية ، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ، وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.