السيسي يصل إسبانيا في زيارة رسمية.. ننشر جدول الأعمال

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا.

تأتي الزيارة الرسمية إلى مملكة إسبانيا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيجري خلال زيارته لقاءات مع جلالة ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الإسبانية الكبرى، فضلًا عن مشاركته في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية.

وتتضمن الزيارة كذلك في مجرياتها، توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.

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