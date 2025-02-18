أسامة الأزهري: تطوير أكاديمية الأوقاف للتدريب وإطلاق منصة الوزارة قريبا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إنه سيتم تطوير أكاديمية الأوقاف من كافة الجوانب خاصة الجانب العلمى لصقل مهارات المتدربين، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تدريب ما يقرب من 4000 إمام تم اختياراهم بعناية للدفع بهم خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال لقاء بعدد من الصحفيين، اليوم، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية جديدة شاملة تضم العديد من النوافذ التي يستفيد منها المواطن والعاملين بوزارة الاوقاف في كل التخصصات، لافتا إلى أن المنصة ستكون تفاعلية وكان المقرر إطلاقها في يناير الماضي لكن الحرص على خروجها بشكل كامل أدى إلى تأجيل الإطلاق.

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