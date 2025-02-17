منحة رمضان 2025.. صرف 750 جنيهًا للعاملين بالسكة الحديد والمترو

كتب- محمد نصار:

وافق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على صرف منحة رمضان للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.

ومن المقرر صرف منحة شهر رمضان المبارك بقيمة 750 جنيهًا لجميع العاملين والشركات والعمالة المؤقتة بنظام الـ 55 يوم.

يأتي ذلك استجابة من الوزير لكتاب النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، رقم 191 بتاريخ 9/1/2025 والمرفق عليه مذكرة للمرض على نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن، مطلب الموافقة على منح العاملين بالهيئة والشركات التابعة والعاملين بالهيئة بنظام المدد يوم مكافأة تشجيعية بمناسبة اقتراب شهر رمضان المعظم وذلك على الوارد بالكتاب المشار إليه.

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