طلب مقدم إلى كامل الوزير.. مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعميق المنتج المحلي

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وموجه إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل؛ لاستيضاح سياسة الحكومة -ممثلة في وزارة الصناعة- حول: استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين التنافسية الصناعية.

واستعرض النائب، خلال كلمته، المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، قائلًا: أولت الدولة اهتمامًا خاصًّا بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري؛ حيث تمثل هذه المحاور دعائم أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، فالقطاع الصناعي بعد قاطرة للنمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًّا لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري؛ مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدَين الإقليمي والدولي، ويدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية وَفق رؤية متكاملة للتنمية.

وأضاف النائب أحمد عبد المنعم الجندي: تُسهم المدن الصناعية المتخصصة في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية؛ من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتُسهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات؛ مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.

وتابع النائب: من جانب آخر، فإن توفير بيئة صناعية متطورة لا يقتصر فقط على إقامة المناطق والتجمعات الصناعية؛ بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع المحلية؛ مما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج الوطني، كما أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكامل السياسات الحكومية بين الجهات المعنية؛ لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتصنيع.

واستكمل الجندي: في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة للمدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية الداعمة؛ لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ويشكل تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني، من خلال توفير الحوافز لتصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليًّا؛ بما يُسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.

وأضاف النائب: يمثل توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد المحاور الجوهرية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال الجندي: في هذا الإطار، تتطلب السياسات الصناعية الحديثة توجيه استثمارات جادة نحو تحديث خطوط الإنتاج، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية؛ بما يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة، ولضمان استدامة النمو الصناعي، يتوجب توفير آليات تمويل ميسرة وتسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعي.

وأضاف النائب: كما أن تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة يعد عنصرًا أساسيًّا لضمان الترابط الفعال بين الصناعات المغذية والصناعات النهائية؛ مما يُسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة ترفع من كفاءة الإنتاج وتقلل من الفجوات في سلاسل التوريد.

وأوضح الجندي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تبني نهج استراتيجي متكامل، يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية، ويضمن استغلال الفرص المتاحة لتعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، بما يرسخ دورها كقاطرة للنمو الاقتصادي المستدام.

وتابع النائب: وفي ظل توجه الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، فإن مناقشة هذه القضايا باتت ضرورة ملحة؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة واستدامة.

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