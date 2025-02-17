نشرة التوك شو| احتمالية تأجيل القمة العربية في القاهرة وتفاصيل جديدة في واقعة ابتزاز شاب بورسعيد إلكترونيا

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: مهما كان الغباء الإسرائيلي فلن يصل إلى تهديد اتفاقية السلام

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر ليست في حالة استعداد لحرب مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن حديثه قد يهدم بعض الأفكار السائدة، لكنه يعكس الواقع كما هو.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قال أديب: "صحيح أن الجميع يريد السيء لإسرائيل، وأعلى كره لإسرائيل نراه في الوقت الراهن، ولكن احنا دلوقتي مش بصدد حرب مع إسرائيل".

بعد الحكم عليها بـ5 سنوات.. المتهمة بابتزاز شاب بورسعيد إلكترونيا تكشف تفاصيل جديدة

كشفت الفتاة المتهمة بابتزاز شاب من بورسعيد إلكترونيًا، والتي صدر ضدها حكم غيابي بالحبس لمدة خمس سنوات، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أكدت الفتاة أنها لم تبلغ بالقضية وأن الاستدعاءات التي تلقتها كانت قبل موعد الجلسة بيوم واحد فقط.

المصل واللقاح: نمتلك منظومة لقاحات قوية وفعالة لحماية مصر من انتشار الأوبئة

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، أن الدولة المصرية تمتلك منظومة لقاحات قوية وفعالة تسهم في حماية البلاد من انتشار الأوبئة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أوضح أن هذه المنظومة تسير على وتيرة جيدة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت وعيًا صحيًا ملحوظًا خلال جائحة كورونا، حيث حرص المواطنون على الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب.

لميس الحديدي: إسرائيل تستخدم حماس كذريعة لاستمرار الحرب

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن إسرائيل ترغب في بقاء حركة حماس كذريعة تسمح لها بقصف المدنيين يوميًا، مشيرةً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يدرك تمامًا أن نهاية الحرب تعني نهاية حكمه أيضًا.

وأوضحت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المُذاع على شاشة ON، أنه حتى في حال وجود توافق عربي على خروج حماس عسكريًا من المشهد المستقبلي، فإن سلوك إسرائيل يدل على رغبتها في استخدام حماس كوسيلة لاستمرار النزاع.

أحمد موسى: الشعب المصري قادر على مواجهة تحدي رفض مخطط ترامب للتهجير

علق الإعلامي أحمد موسى على المسيرة الحاشدة التي نظمتها الجاليات المصرية والعربية والأجنبية في لندن، دعمًا للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المظاهرات شهدت رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبيرًا عن دعم الموقف المصري والقيادة السياسية، إلى جانب تأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه.

الجامعة العربية: لا توجد دولة في العالم تقبل بالطرح الأمريكي بشأن التهجير

قال المستشار جمال مجدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الدول العربية موقفها ثابت بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا على جهودها مع مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاتفاق العربي ثابت وصامد، مؤكدا على أهمية اتفاق وقف إطلاق النار لاستقرار الأوضاع، وسط حدثين مهمين قريبا أولهما قمة عربية مصغرة في السعودية، تضم مصر والأردن وبعض الدول العربية الأخرى.

السفير حسام زكي: القمة العربية في القاهرة قد تتأجل بضعة أيام لهذه الأسباب

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية المقرر عقدها في القاهرة 27 فبراير الجاري، قد تتأجل لبضعة أيام بسبب أسباب لوجستية.

في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة"، أوضح "زكي"، أن الهدف الرئيسي من هذه القمة هو إقامة حدث عربي على أعلى مستوى، يهدف صياغة موقف عربي قوي ومتضامن تجاه القضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قضية التهجير.