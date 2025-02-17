محامي "سفاح المعمورة" يكشف مدى سلامة موكله عقليًا وسلوكيًا

كتبت- داليا الظنيني:

كشف أميران السيد عثمان، المحامي المنتدب للدفاع عن "سفاح المعمورة"، أن موكله اعترف بارتكاب الجريمتين الأوليين المتعلقتين بزوجته والضحية تركية عبد العزيز، لكنه أنكر تورطه في الجريمة الثالثة الخاصة بالمهندس محمد، والتي بدأت تفاصيلها تظهر تدريجيًا.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح عثمان، أن المتهم قدم مبررات لارتكابه الجريمتين الأوليين، ففي الجريمة الأولى، التي تعلقت بزوجته، ادعى أن الدافع كان الغيرة، حيث كانت تغير عليه بشدة، مما أدى إلى خلافات انتهت بقتلها.

أما الجريمة الثانية، التي تعلقت بالضحية تركية عبد العزيز، فقد كانت بسبب خلاف مالي، حيث طالبت منه بدفع مبلغ 5000 جنيه مقابل تقديم تظلم في محضر تم حفظه، وعندما رفض الدفع، قام بقتلها.

وأضاف المحامي: "بعد اكتشاف الجريمة الثالثة، لم تعد أقوال المتهم محل تصديق، فقد يكون هناك ضحايا آخرون لم يتم العثور عليهم بعد".

وردًا على سؤال لميس الحديدي حول الحالة النفسية والعقلية للمتهم، أجاب المحامي: "ظاهريًا، يبدو متزنًا، لكن وفق القواعد العقلية والطبية، يستحيل أن يكون شخصًا متزنًا عقليًا وسلوكيًا ويرتكب مثل هذه الجرائم"، متابعًا: "لا يمكن الحكم على مدى سلامته العقلية إلا من خلال تقرير فني صادر عن مستشفى الأمراض العقلية والنفسية".

وأكد المحامي أن هذه التفاصيل ستؤدي إلى توجيه تهم القتل العمد لعدة أشخاص، وإخفاء الجثث، والاستيلاء على متعلقات الضحايا، بالإضافة إلى أي جرائم أخرى قد يتم الكشف عنها لاحقًا.