بعد الحكم عليها بـ5 سنوات.. المتهمة بابتزاز شاب بورسعيد إلكترونيا تكشف تفاصيل جديدة

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت الفتاة المتهمة بابتزاز شاب من بورسعيد إلكترونيًا، والتي صدر ضدها حكم غيابي بالحبس لمدة خمس سنوات، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أكدت الفتاة أنها لم تبلغ بالقضية وأن الاستدعاءات التي تلقتها كانت قبل موعد الجلسة بيوم واحد فقط.

وأشارت الفتاة، إلى أن معرفتها بالشاب كانت معرفة شخصية، وليس من خلال الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم ذكره في القضية.

وتابعت الفتاة: "ده مندوب شركة غاز وبيجي ياخد قراءة العداد وبيحصل الفلوس"، الشاب كان يأتي إلى منزلنا لقراءة الغاز وطلب رقم هاتفي للتواصل بسبب عدم توافر هواتف لدى والدتي.

وأكملت: "كان فيه مشروع زواج بينا ومحصلش نصيب، وعلمت بوجود ضبط وإحضار ضدي بعد مرور عام وثلاثة أشهر من بداية القضية"، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرف شيئًا عن الأمر، وأنها كانت قد حاولت التواصل معه لمحاولة حل الأمور ولكنه طالبها بـ"حاجات مش كويسة"- بحسب وصفها.

أكدت أنها تمتلك أدلة تدعم موقفها، وأنها تقدمت باستئناف للحكم الصادر ضدها، منوهةً إلى إمكانية ظهور الأدلة في الجلسة المقبلة، والتي ستُعقد الشهر المقبل.