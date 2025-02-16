إدارة تلوث الهواء وتغير مناخ القاهرة الكبرى.. تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة البيئة

كتب- أحمد السعداوي:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع البعثة الفنية للبنك الدولي لمناقشة نتائج الزيارة الحالية في ما يخص مراجعة أنشطة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار.

واستمعت وزيرة البيئة إلى نتائج مراجعة البعثة خلال الأيام الماضية للأنشطة المنفذة بمختلف مكونات المشروع، ومنها آخر مستجدات مشروع الحافلات الكهربائية والذي من المنتظر تسليم الدفعة الأولى منها قريبًا، وتعرفت على نتائج تقييم البعثة للوضع الراهن لتنفيذ المجمع المتكامل للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وأيضًا آخر مستجدات الإعداد لإغلاق مقلب أبو زعبل بالقليوبية، والأطر الزمنية لتنفيذ الأنشطة المختلفة والإطار المالي، والوقوف على تحديات التنفيذ وكيفية التغلب عليها.

وناقشت فؤاد مع البعثة آليات تعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال إدارة المخلفات، سواء من ناحية نماذج العقود التي سيتم إبرامها في مختلف أنشطة إدارة المخلفات خاصة في مدينة المخلفات بالعاشر من رمضان، وأيضاً آليات الدعم وتقليل المخاطر للقطاع الخاص لتشجيعه على المشاركة، مشيرةً إلى إعلان رئيس مجلس الوزراء أن إدارة مختلف أنواع المخلفات ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد.

تسليم المدافن الصحية في مركز دار السلام وقرية إدفا بسوهاج

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، وأيضًا تسليم المدفن الصحي بالظهير الصحراوي لقرية إدفا بمحافظة سوهاج، ضمن جهود الدولة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظات الجمهورية، والتوسع في إنشاء المدافن الصحية للتخلص الآمن من المخلفات.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجهود المبذولة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ في بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط في استكمال مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن أيضًا الجزء الأهم هو إشراك القطاع الخاص في بناء تلك المنظومة، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تقييم تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات منذ إقرارها حتى الآن، والمستهدفات الفترة القادمة، والتدخل الفورى للتغلب على كل المشكلات والتحديات الخاصة بالمنظومة؛ بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المدفن الصحي بدار السلام تم إنشاؤه على مساحة نحو ٥ أفدنة، ويشمل خلية الدفن الصحي، وسيقوم باستقبال المرفوضات الناتجة عن أعمال المعالجة بمنشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بدار السلام حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن دار السلام وجرجا والبلينا. والمدفن الصحي بقرية إدفا تم إنشاؤه على مساحة 7 أفدنة، وسيقوم باستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة سوهاج. ويشمل خلية الدفن الصحي كما يتضمن الموقع مبنًى إداريًّا وميزان بسكول، ومبنى إداريًّا، وغرفة للمولدات، وخزان وقود يومي، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى اللازمة لعمليات التشغيل.

11 فبراير.. تفقد المعرض الرابع لـ"مصوري الطيور البرية في مصر"

تفقدت وزيرة البيئة المعرض الرابع "لمصوري الطيور البرية في مصر" بدار الأوبرا المصرية، وأشادت بالصور المعروضة كوسيلة فعالة لنشر ثقافة حماية البيئة وتشجيع السياحة البيئية.

وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد بزيارة تفقدية للمعرض الرابع "لمصوري الطيور في مصر"، المقام بدار الأوبرا المصرية بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، خلال الفترة من 7- 12 فبراير الجاري، تحت رعاية الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، برئاسة المستشار محمد هاني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية ورئيس محكمة استئناف القاهرة، وبحضور أعضاء الجمعية من مصوري الطيور والحياة البرية.

وتفقدت فؤاد أروقة المعرض، مشيدةً بصور الطيور والحياة البرية، مؤكدة أنها تعكس إبداع المشاركين وقدرتهم على توثيق جمال الطبيعة والتنوع البيولوجي بطريقة فنية متميزة، لافتةً إلى أن هذه الأعمال تسلط الضوء على ثراء الحياة البرية في بلادنا، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الطيور وبيئاتها الطبيعية، كما أن جودة ودقة التصوير والإنتاج الإبداعي لهذه الصور تجعلها وسيلة فعالة لنشر ثقافة حماية البيئة وتشجيع السياحة البيئية.

وأكدت فؤاد اهتمام الوزارة بدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي من خلال الفنون البصرية، وتشجيع المبادرات التي تسهم في ترسيخ ثقافة احترام البيئة والتفاعل الإيجابي مع الطبيعة، كما وجهت بضرورة توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية خلال الفترة القادمة لدعمها في رحلاتها السنوية، والترويج اللازم للصور والأفكار الإبداعية للمصورين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني، والتحضير لتنظيم فعالية كبرى لمعروضات المصورين تزامنًا مع اليوم العالمي للطيور المهاجرة، القادم .

الحد من التلوث البلاستيكي

واستقبلت وزيرة البيئة، السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية.

وثمنت فؤاد التعاونَ الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار أكثر من ٣٠ عامًا، وكانت إحدى ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية؛ ومنها إدارة المخلفات.

وأكدت د.ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أن مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها، والتي تقل عن ١٪؜ من الانبعاثات العالمية، ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليًّا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم أول تقرير للشفافية في نهاية ٢٠٢٤، والذي أظهر نجاح مصر في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات، بل وتخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر.

مبادرة "فيري نايل" وتنظيم حملات تنظيف نهر النيل

وتفقدت وزيرة البيئة موقع مبادرة فيري نايل (Very Nile) بجزيرة قرصاية بنهر النيل، وشهدت مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومبادرة "فيري نايل"؛ لتنظيم حملات تنظيف نهر النيل بشكل دوري، وتنفيذ لقاءات توعية لكل فئات المجتمع.

وقامت فؤاد بزيارة تفقدية لموقع تدوير المخلفات البلاستيكية بجزيرة "قرصاية" بمنطقة الجيزة، مقر مبادرة فيري نايل (Very Nile)، والذي تشرف عليه كمبادرة للحفاظ على البيئة والعمل على فرز وإعادة تدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية التي يقوم بتجميعها الصيادين والمتطوعين من نهر النيل.

واستمعت د.ياسمين فؤاد إلى تفاصيل المشروع ومراحل وإجراءات عملية جمع وتدوير المخلفات التي يتم جمعها من نهر النيل، لافتةً إلى أن الجزيرة أصبحت تمثل مقرًّا لمشروع استطاع دمج سكان وصيادي الجزيرة في العمل على تنظيف ورفع المخلفات من النيل، وجعلهم شركاء أساسيين؛ وهو ما كان سببًا في نجاح المبادرة.

وتوفـر المبادرة للسيدات فـرص عمل من خلال ورشـة لإعـــادة تدويــر المخلفات البلاستيكية، لتتحول المخلفات على أياديهن إلى منتجات صديقة للبيئة.

وشهدت فؤاد، على هامش الزيارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوزارة البيئة ومبادرة "فيري نايل" -شركة بسيطة للاستشارات العامة- للتعاون والتنسيق وتقديم الدعم الفني في تنظيم حملات تنظيف نهر النيل بشكل دوري، وتنفيذ لقاءات توعية لكل فئات المجتمع.

جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع في بورسعيد

وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مراسم توقيع عقد القيام بخدمات الجمع ونقل المخالفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة من المخلفات بأحياء محافظة بورسعيد (الشرق- العرب- المناخ- الضواحي- الزهور- الغرب- الجنوب) ومدينة بورفؤاد؛ بين المحافظة والشركة البريطانية للنظافة.

وأوضحت فؤاد أن توقيع العقد يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الثاني للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والخاص بعقود التشغيل، لافتةً إلى أنه سيتم من خلال هذا العقد خدمة أحياء (الشرق- العرب- المناخ- الضواحي- الزهور- الغرب- الجنوب) ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، مشيرةً إلى أن الفترة السابقة شهدت تعاوناً وتنسيقاً بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة بورسعيد في ضوء قانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ من خلال تقديم الدعم الفني ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات،كما قام جهاز شؤون البيئة بمراجعة المستندات المقدمة من الشركة لتعديل الموافقة الصادرة لها لتقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية بعموم الجمهورية، تمهيدًا لقيام الشركة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على تقديم الدعم الفني للمحافظات في مجال التعاقد مع الشركات لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، وتشجيع الاستثمار في قطاع المعالجة عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تكثيف مسؤولي الشركة الجهود لضمان نجاح المنظومة في محافظة بورسعيد، مشددةً على أن الدولة بحاجة إلى تحقيق تحسن سريع في مستوى النظافة، دون إضاعة الوقت، موضحةً أن تقديم صورة إيجابية عن الشركات المصرية العاملة في مجال المخلفات والنظافة أمر بالغ الأهمية، خصوصًا مع الدعم الكبير الذي توفره الحكومة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد؛ لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في إطار توجيهات القيادة السياسية حتى يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة.

احتفالية اليوم العالمي للنمر العربي بالسفارة السعودية

وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في اللقاء الذي نظمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، بمقر السفارة السعودية، للاحتفال باليوم العالمي للنمر العربي، وأكدت وزيرة البيئة حرص مصر والمملكة العربية السعودية على دفع مسار العمل البيئي على المستوى العربي لصالح الشعوب العربية، خصوصًا في مجال الحفاظ على الحياة البرية؛ ليصبح بصورة أكثر عمقًا، بحيث يتعدى الحفاظ على الكائنات البرية إلى الحفاظ على التراث وموروثات السكان المحليين المرتبطة بها، مسترشدة بإعلان السعودية محمية للحفاظ على النمر العربي، وتعمل مصر على إعلان محمية للحفاظ على الغزال المصري.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن السعودية من الدول الأولى التي اهتمت بتخصيص يوم للحفاظ على النمر العربي، والذي يعد من الأنواع المنقرضة حيث يوجد على الأكثر ٢٠٠ نمر عربي في العالم، في إطار اهتمام السعودية بحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرات مهمة لدعم التوازن البيئي وحماية الكائنات المهددة بالانقراض والاستدامة البيئية.

وهنأت وزيرة البيئة المملكة العربية السعودية على نجاحها في استضافة المؤتمر الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمخرجات المهمة الناتجة عنه، مشيرة إلى استضافة مصر سابقًا مؤتمر الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، يجعل الدولتين قادرتَين على اتخاذ الاتفاقيتين كأساس لتنفيذ مسارات التنمية المستدامة وتحقيق فاعلية استخدام الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة، وتعزيز توحيد الصوت العربي في كل المحافل الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف، من أجل مصلحة المنطقة.

تطوير المجازر والتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة

و عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير المجازر والتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية، وإجراءات إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر، وخطط العمل والتحديات والحلول المقترحة لدعم هذا التوجه البيئي والاقتصادي المهم.

وأكدت فؤاد خلال الاجتماع سعي الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وترشيد استخدام الموارد المائية، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضحت فؤاد جهود وزارة البيئة في التأكد من مراعاة البعد البيئي في عملية رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية والاستغلال الأمثل لكل المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشائها من جديد من خلال الاستفادة من كل المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

مبادرة "الطريق الأخضر"

وشاركت وزارة البيئة مع مؤسسة الشباب للتنمية والإبداع وبالشراكة بين الشبكة العربية والتنمية (رائد) ومركز التعاون المتوسط للاتحاد الدولي لصون الطبيعة في ختام المرحلة الأولى من مبادرة "الطريق الأخضر" بزراعة عدد من الطرق المؤدية لمداخل المحميات الطبيعية التي تستقبل أعدادًا من الطيور المهاجرة في محافظة الفيوم؛ حيث تم وضع خطة لزراعة مداخل محميتي وادي الريان وقارون، كخطوة نحو تعزيز مفهوم التنمية المستدامة تسهم في خلق بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم زراعة الطريق المؤدي لمحمية قارون بعدد ٨٥٠ شجرة من أنواع التوت العماني وشجرة الخيار شمبر، بمشاركة عدد من الجهات، وعدد ١٠٠ متطوع من ١٧ جنسية إفريقية.

يأتي ذلك فى إطار استكمال أنشطة "المشروع الأخضر" الذي يعد أحد المشروعات الثلاثة الممولة من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال إفريقيا - المرحلة الثالثة PPI OSCAN3 في مصر، الذي تنفذه مؤسسة الشباب للتنمية والإبداع بالتعاون مع قطاعي الفروع والمحميات بوزارة البيئة، والتي تتركز أنشطته على زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وفي ضوء الاتفاقية الموقعة بين الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، مكتب تعاون البحر المتوسط .

نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي في مصر

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد تقريرًا حول جهود مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة في العمل على التوسع في تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر من أجل خلق خدمات مستدامة لإنتاج غاز حيوي والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضحت فؤاد أن أنشطة مؤسسة الطاقة الحيوية تتضمن إنشاء وحدات الغاز الحيوي المنزلية الثابتة والمتنقلة بطاقة إنتاجية 2-6 أمتار مكعبة غاز يوميًّا، وكذلك إنشاء وحدات متوسطة بطاقة إنتاجية من ٥٠ - ٥٠٠ متر مكعب غاز يوميًّا.

وبلغ عدد الواحدت التي أنشأتها المؤسسة منذ إنشائها حتى الآن ١٩٢١ وحدة غاز حيوي موزعة على ١٩ محافظة، تنتج ٢.١٥٢ مليون متر مكعب سنويًّا من الغاز، بما يعادل ٨٦ ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التي تعالجها ٥٣.٨ ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج نحو ٥٠ ألف طن، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات ما يزيد على 3 آلاف نسمة، وبلغت مساحة الأرض المستفيدة التي تغطيها كمية السماد أكثر من ٦ آلاف فدان، ونتج عنها إنشاء نحو ۳۱ شركة ناشئة، وخلق ما يقرب من ٩٥ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

تحديث الدليل الإرشادي لخطة الطوارئ الوطنية وغرفة العمليات المركزية

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، العاملين بالإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية داخل غرفة العمليات بوزارة البيئة؛ لمتابعة سير العمل بالإدارة وتأكيد ضرورة تطوير الأداء للقيام بالمهام المطلوبة والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، وبحث آليات تطوير العمل لتسهيل متابعة الأزمات والكوارث البيئية الطارئة، والعمل على تأهيل ورفع قدرات العاملين بالإدارة على التعامل معها.

واستمعت وزيرة البيئة إلى العاملين بالإدارة وتعرفت على أهم الإنجازات التي تحققت داخل الإدارة في مجال مواجهة أزمات التلوث البحري ومهام كل العاملين؛ حيث أتاحت الفرصة للجميع لعرض آرائهم ومقترحاتهم لتطوير أداء العمل وسبل حل المشكلات، وتم استعراض الهيكل التنظيمي للإدارة والأدوار والمسؤوليات المنوطة بها، وتم عرض خطط الطوارئ لمكافحة التلوث بالزيت، ومهام مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بالغردقة (إيمرسيجا)، ولجنة الإنذار المبكر لحماية نهر النيل من التلوث، ومهام مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ، والإجراءات الواجب اتخاذها عند تلقي بلاغ بحادث تلوث زيتي، بالإضافة إلى إمكانيات غرفة العمليات المركزية في إدارة الحوادث، وتضمن العرض التقديمي استعراض عدد البلاغات التي تم إدارتها من غرفة العمليات المركزية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكدت فؤاد بعد الاستماع إلى العرض المقدم من رئيس الإدارة المركزية، ضرورة العمل على تحديث الدليل الإرشادي لخطة الطوارئ الوطنية، وعرض الخطة الوطنية على مجلس الوزراء تمهيدًا لاعتمادها، مُشيرةً إلى ضرورة تحديث غرفة العمليات المركزية من خلال العمل على تشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز شؤون البيئة وعضوية المعنيين من الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية، وممثلي المراكز البحثية، لافتةً إلى أهمية توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية البحرية لتحديث الملفات.

وتابعت فؤاد بأنه سيجري العمل على تحديث وحدة نظم المعلومات الجغرافية "GIS" الموجودة بالوزارة وتدريب العاملين بالإدارة وكل الإدارات ذات الصلة على العمل على استخدام البرنامج، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارة من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية مع ضرورة تنفيذ تدريبات نماذج محاكاة لحوادث التلوث الزيتي.

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