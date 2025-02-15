قد تُعقد بعد عيد الفطر.. ماذا يحدث في انتخابات الصحفيين حال عدم اكتمال النصاب؟

كتب- عمرو صالح:

تتزامن انتخابات نقابة الصحفيين 2025، مع حلول شهر رمضان المعظم، ومن المفترض أن تجرى الانتخابات يوم 7 مارس 2025 المقبل، والذي يوافق 7 رمضان، ومن المتوقع أن تشهد العملية الانتخابية عزوف الناخبين عن التصويت، فهل سيتم تأجيل العملية الانتخابية لفترة ما بعد عيد الفطر المبارك حال عدم اكتمال النصاب القانوني؟.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن موعد الجمعية العمومية هو 7 مارس المقبل وحال اكتمال النصاب القانوني بنسبة 50% من أعضاء مجلس النقابة والبالغ عددهم 5100 تجرى الانتخابات بشكل طبيعي.

وأوضح "عبدالرحيم"، لمصراوي، أنه حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوم 7 مارس يتم تأجيل الجمعية العمومية إلى يوم 21 من ذات الشهر ولكن سيكون النصب القانوني 25% فقط، وفي حال عدم اكتماله سيتم تأجيل الانتخابات إلى يوم 18 أبريل المقبل.

واختتم عبدالرحيم حديثه مؤكدا أن النقابة ملتزمة باللائحة القانونية التي تنظم آلية عملها.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، قد أعلنت الخميس الماضي 13 فبراير 2025، كشوف المرشحين على مقعد النقيب، و6 من أعضاء المجلس، حيث بلغ عدد المرشحين 53 مرشحًا، بينهم 10 على مقعد النقيب، و43 لعضوية مجلس النقابة، وذلك قبل أن تعلن عن تنازل الزميل أحمد فتحي أحمد محمد "أخبار اليوم" عن الترشح على مقعد نقيب الصحفيين.