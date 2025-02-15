رئيس الوزراء: مصر تعتزم التركيز على ملف الإصلاح الإداري

كتب- محمد نصار:



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ ماري أنطوانيت روز كاتر، المديرة التنفيذية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الإفريقية، ومحمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقي.



جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا".

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء، الدور المهم للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وحرص مصر الدائم على دعمها، والعمل على ضمان الاستدامة المالية للآلية، سعيًا لتحقيق أهداف الآلية المرجوة بمزيد من الفاعلية.

وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى موافقة اللجنة الفرعية للميزانية والشئون الإدارية تحت الرئاسة المصرية على تخصيص ميزانية تكميلية بحوالي 1.5 مليون دولار، من بينها حوالي 1.1 مليون دولار من الصندوق الاحتياطي الممول من الدول الأعضاء، مؤكدًا في هذا الإطار حرص مصر على إتمام الموافقة على هذا التخصيص، وهو ما يأتي تأكيدًا لدعم مصر لجهود الآلية وتعزيز دورها.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه جار استصدار قرار بالتشكيل الجديد للجنة الوطنية المعنية بعمل الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، موضحًا أن مصر تعتزم التركيز على ملف الإصلاح الإداري خلال المراجعة الطوعية المقبلة.

وأكد الاستعداد لمشاركة تجربة الدولة المصرية في هذا الملف مع الدول الإفريقية الشقيقة لنقل الخبرات في هذا المجال والاستفادة مما تم تحقيقه من نتائج في هذا الملف الحيوي.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، استعداد مصر للتعاون مع الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في مجال الإدارة العامة وبناء القدرات، وتقديم خبراتها لمختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

من جانبها، أعربت ماري أنطوانيت روز كاتر، عن تقديرها للجهود والدعم المقدم من جانب الدولة المصرية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، للقيام بدورها بمزيد من الفاعلية خلال الفترة المقبلة.

وشددت على استمرار التعاون والتنسيق مع مصر في العديد من الموضوعات والملفات التي تمثل أهمية بالنسبة لعمل الآلية، والاستفادة من التجارب والخبرات المصرية في العديد من تلك الملفات.

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