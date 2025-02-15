وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء العمل الأهلي والتنموي

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث جاء المؤتمر بعنوان "الشراكات الفعالة للطريق نحو الاستدامة".

شارك في الافتتاح محمد جبران، وزير العمل، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء السابق، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، وهاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وعدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الذي تنظمه مؤسسة "صناع الخير"، التي أصبحت نموذجًا رائدًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف ربوع مصر.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الشراكات الفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تمثل حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر إشراقًا، حيث لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، موضحة أنه ومن هذا المنطلق، تحرص وزارة التنمية المحلية على تعزيز التعاون مع شركاء العمل الأهلي والتنموي، إيمانًا بأن العمل المشترك هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية وسد الفجوات التنموية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن هذا المؤتمر يأتي ليؤكد أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي كركيزة أساسية في بناء مجتمع متكامل ومستدام، متابعة: نحن في وزارة التنمية المحلية نعمل بشكل مستمر على دعم المبادرات التي تستهدف تحسين معيشة المواطن، سواء من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو دعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، أو تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، التزام الوزارة بمواصلة دعم المبادرات التنموية التي تحقق الفارق في حياة المواطنين: فمعًا نستطيع أن نبني مستقبلًا أكثر إشراقًا وعدالة لأبنائنا وأجيالنا القادمة.

وأشار مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، إلى أن المؤتمر السنوي للمؤسسة هذا العام، استضاف قامات رفيعة من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة وتم عقده تحت عنوان "الشراكة الفاعلة نحو الطريق إلى الاستدامة".

وأضاف أن مبادرة "تمكين" لتأهيل وتدريب مليون مواطن لسوق العمل تعكس استراتيجية عمل تتبناها صناع الخير وتتقاطع بشكل فاعل مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة وأهداف التحالف الوطني الرائدة، حيث تستهدف هذه الاستراتيجية مد جسور التواصل مع الأجهزة التنفيذية للدولة والجهات الاقتصادية من خلال مسؤوليتها المجتمعية من أجل الدفع قدمًا نحو عملية التنمية المستدامة في كل شبر على أرض مصر وبخاصة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا والارتقاء بالإنسان المصري.

كما شهد الافتتاح إلقاء كلمات لـ محمد جبران، وزير العمل، والسفير نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف.

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