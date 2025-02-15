وزيرة التضامن: مصر صاحبة نصيب الأسد من مساعدات غزة منذ أكتوبر 2023 -صور

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، واللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ووفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية المراكز اللوجستية للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش.

جهود الهلال الأحمر في مساعدات قطاع غزة

يأتي ذلك في إطار الوقوف على جهود الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي استمرت منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اللحظة، حيث أقيمت تلك المراكز اللوجستية لدعم قطاع غزة، وتشرف هذه المراكز على استقبال الشحنات الإغاثية التي تحمل كل المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.

ويتولى الهلال الأحمر المصري، استقبال الشحنات الواردة برًا وبحرًا وجوًا، ويتم داخلها التأكد من سلامة مشمول الشحنات ومطابقتها للمعايير المعتمدة وتكويدها تمهيدًا لإدخالها للقطاع، حيث لم يتوقف هذا الجهد حتى اللحظة، وحتى مع إغلاق معبر رفح، حيث كانت تتم عن طريق معبر كرم أبو سالم.

جاهزية المساعدات الغذائية والإغاثية المتواجدة في المراكز اللوجستية

تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، والحضور، جاهزية المساعدات الغذائية والإغاثية المتواجدة في المراكز اللوجستية، كما حرصوا على لقاء كوادر الهلال الأحمر المصري والمتطوعين المتواجدين في محافظة شمال سيناء.

وأشادت وزيرة التضامن، والحضور، بجهودهم المبذولة منذ بدء الحرب على قطاع غزة والعمل في ظل ظروف استثنائية، مؤكدة كفاءة وقدرة الهلال الأحمر المصري على تكثيف إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية.

مصر هي الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية

أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر هي الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية، وصاحبة نصيب الأسد من المساعدات التي دخلت القطاع منذ أكتوبر 2023 وتزيد نسبة مساعدات مصر على 70% من إجمالي المساعدات، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري يقود عملية إنفاذ المساعدات للقطاع من خلال الآلية المصرية لإنفاذ المساعدات والتي تتم بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمنظمات الدولية والدول الصديقة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي: نحن اليوم في زيارة رفقة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، مشددة على أنه بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تطبق قرارات وزراء الشؤون الاجتماعية الخاصة بتجهيز قافلة مساعدات للقطاع بمشاركة كل الدول الأعضاء بالمجلس.

استقبال المصابين في مستشفيات وزارة الصحة

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم استقبال المصابين في مستشفيات وزارة الصحة والمرافقين تم تسكينهم في مبنى تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ويتم رعايتهم وإعاشتهم وتوفير كل احتياجاتهم.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد المكتب التنفيذي لكل من وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، قوافل المساعدات والخدمات الإغاثية لدعم أهالي قطاع غزة، إلى جانب تفقد معبر رفح البري، والحجر الصحي بالمعبر، ومستشفيات محافظة شمال سيناء، للتأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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