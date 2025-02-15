من السد العالي.. "تعليم النواب" تؤيِّد وتدعم السيسي برفض تهجير الفلسطينيين -تفاصيل الرسالة

كتب- نشأت علي:

انطلق وفد برلماني من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د.سامي هاشم، رئيس اللجنة، اليوم السبت، في زيارة ميدانية إلى محافظة أسوان؛ لزيارة عدد من المدارس، وجامعة أسوان، ومستشفيات جامعة أسوان.

واستهل الوفد البرلماني زيارته إلى محافظة أسوان بزيارة السد العالي.

وبعث الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برسالة تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وقال هاشم: 110 ملايين مصري يصطفون خلف القيادة السياسية، داعمين الرئيس السيسي في رفض أي مقترحات بشأن التهجير القسري للفلسطينيين؛ حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: خلال زيارة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى السد العالي، فهذا المكان شاهد على عظمة الإنسان المصري، السد العالي كان مشروعَ القرن وقتها، وكانت مصر محاصرةً اقتصاديًّا، والبنك الدولي يرفض الدعم لها، ومع ذلك تم بناء السد العالي.

وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بـ"النواب" أننا سنثبت وسنتكاتف خلف القيادة السياسية، ولن يستطيع أحد أن يجبرنا على أي شيء يهدد الأمن القومي المصري.

ويضم وفد اللجنة النواب: د.مني عبد العاطي، د.صبورة السيد، د.حسام المندوه، د.محمد الحمامي، د.سكينة سلامة، د.ليلى أبو إسماعيل، د.رشا كليب، د.أمل عصفور، بالإضافة إلى نواب محافظة أسوان، والنائب جابر أبو خليل.

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