توهج ولمعان في السماء مساء اليوم.. ظاهرة فلكية لن تتكرر إلا في سبتمبر 2026

كتب- محمد نصار:

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء الوطن العربي مساء اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025.

وقالت الجمعية، إن عشاق الفلك في الوطن العربي سيكونون على موعد مع مشهد استثنائي مساء اليوم السبت 15 فبراير 2025، حيث يصل كوكب الزهرة إلى ذروة لمعانه لهذا العام، متوهجًا في السماء الوردية أكثر من المعتاد بحوالي 2.5 مرة، مع سطوع (-4.6)، ولن يظهر بهذا البريق المذهل مرة أخرى حتى سبتمبر 2026.

أين ومتى يمكن رؤية الزهرة؟

يمكن رصد كوكب الزهرة بسهولة بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة، حيث سيظهر باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، ويبقى مرئيًا لمدة أكثر من 3 ساعات، حتى يغرب حوالي الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي.

لماذا يبدو الزهرة أكثر إشراقًا الآن؟

على الرغم من أن قرص الكوكب مضاءً بنسبة 26% فقط عند رؤيته بالتلسكوب، إلا أنه في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره حول الشمس، مما يجعله أكثر لمعانًا وتألقًا في السماء.

ويُعتبر الزهرة ألمع كوكب في النظام الشمسي، لكنه سيظل أكثر إشراقًا من المعتاد خلال الأسابيع القادمة.

الانتقال بين سماء المساء والفجر

انتقل كوكب الزهرة إلى سماء المساء منذ يوليو 2024، وبلغ أقصى استطالة مسائية في 9 يناير 2025.

كما سيغادر سماء المساء إلى سماء الفجر في 23 مارس 2025، عندما يمر بين الأرض والشمس في الاقتران الداخلي، ليبدأ رحلته في سماء الفجر.

دورة الإضاءة والتغير في الحجم الظاهري

بعد 8 أشهر ونصف من الآن، سيصبح قرص الزهرة مضاءً بنسبة 100%، لكنه سيكون أبعد عنا بخمس مرات من المسافة الحالية، ما يجعله أقل سطوعًا.

وقبل انتقال الزهرة إلى سماء الفجر، سيصبح قرصه أكبر ظاهريًا لكنه أقل إضاءة بسبب قربه من الأرض، وبعد عبوره للشمس، سيبدأ بالابتعاد، مما يجعل إضاءته تتزايد تدريجيًا، لكنه سيبدو أصغر حجمًا.

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