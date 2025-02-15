مصدر بـ"الكهرباء": إنشاء خط هوائي جديد بجبل الزيت خلال 2028/ 2029

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن هناك مخططًا مستقبليًّا يتضمن إنشاء خط كهربائي جديد خلال عامَي 2028/ 2029 بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر؛ كي يقوم بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة جبل الزيت إلى الشبكة الكهربائية القومية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أية خطوات على أرض الواقع، وإنما هناك دراسات تتم مع وزارة التعاون الدولي من أجل وضع مخططات الحصول على قرض من جهات التمويل الدولية، مشددًا على أنه لم يتم إبرام أو الاتفاق مع أية جهة دولية للحصول على القرض، مشيرًا إلى أن التمويلات تكون من خلال وزارة التعاون الدولي، وما يتم تداوله ليس لقطاع الكهرباء أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء علم به.

ونوه المصدر بأنه حسب المعلومات فإن التمويل المرتقب سيستخدم لتدشين خط هوائي لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات لطاقة الرياح بجبل الزيت، يبلغ طوله 198 كيلومترًا، على أن يستغرق تنفيذ المشروع ما يصل إلى عام.

وتمتلك مصر محطات لإنتاج الكهرباء من الرياح في منطقة "جبل الزيت"، تم تنفيذها بالتعاون مع إسبانيا، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 580 ميجاوات.

وتعتبر الشركة "المصرية لنقل الكهرباء" الوحيدة في مصر المنوط بها نقل الطاقة الكهربائية وشراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كل مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.

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