فيديو.. إطلاق وثيقة القاهرة لرفض التهجير بمشاركة منظمات المجتمع المدني

كتب- محمد أبو بكر:



تصوير- محمود بكار:





انطلقت اليوم، السبت 15 فبراير، فعاليات مؤتمر "وثيقة القاهرة لرفض التهجير.. صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان"، الذي ينظمه مجلس الشباب المصري بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية والإغاثية، بهدف تأكيد رفض التهجير القسري والدفاع عن حقوق الإنسان.

عُقد المؤتمر في قاعة نجيب محفوظ بمقر جريدة الأهرام، بحضور شخصيات حقوقية وخبراء في القانون الدولي، من بينهم الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وباسل عادل، رئيس حزب الوعي، والمهندس حسام الدين علي، نائب رئيس حزب الوعي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات المعنية.

أهداف المؤتمر ومحاور النقاش

تهدف الوثيقة إلى رفض التهجير القسري باعتباره انتهاكًا للقوانين الدولية، وتسليط الضوء على الدور المحوري للمجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان.

ويتضمن المؤتمر جلسات نقاشية تتناول الأبعاد القانونية والإنسانية للتهجير القسري، وسبل التصدي له على المستويين المحلي والدولي.

كلمات وتوصيات لدعم العدالة الدولية

من المقرر أن يشهد المؤتمر كلمات لممثلي المنظمات الحقوقية، إضافة إلى الإعلان عن توصيات خاصة بالوثيقة لدعم الجهود الدولية في التصدي لانتهاكات التهجير القسري، بما يعزز العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان. هنا

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