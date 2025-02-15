وزيرة البيئة: إنشاء 1921 وحدة غاز حيوي في 19 محافظة

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، تقريرًا حول جهود مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة في العمل على التوسع في تكنولوجيا الطاقة الحيوية بمصر من أجل خلق خدمات مستدامة لإنتاج غاز حيوي والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في ظل رؤية مصر 2030.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن أنشطة مؤسسة الطاقة الحيوية تتضمن إنشاء وحدات الغاز الحيوي المنزلية الثابتة والمتنقلة بطاقة إنتاجية 2-6 متر مكعب غاز/ يوم، وكذلك إنشاء وحدات متوسطة بطاقة إنتاجية من 50-500 متر مكعب غاز/ يوم.

وقد بلغ عدد الوحدات التي أنشأتها المؤسسة منذ إقامتها وحتى الآن، 1921 وحدة غاز حيوي موزعين على 19 محافظة مصرية، تنتج 2.152 مليون متر مكعب/ سنة من الغاز، بما يعادل 86 ألف أنبوبة بوتاجاز.

كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التي تعالجها، 53.8 ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالي 50 ألف طن، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشاريع ما يزيد على 3 آلاف نسمة.

وبلغت مساحة الأرض المستفيدة التي تغطيها كمية السماد أكثر من 6 آلاف فدان، ونتج عنها إنشاء حوالي 31 شركة ناشئة، وخلق ما يقرب من 95 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما أعدت المؤسسة، عددًا من الدراسات حول تكنولوجيات ضغط الغاز الحيوي وتنقيته، وأفضل ممارسات لإنتاج كهرباء من الغاز الحيوي، وتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية لإنتاج الغاز الحيوي بتكنولوجيا التغويز.

وفي مجال نشر الوعي البيئي بتكنولوجيا الوقود الحيوي، فقد حرصت مؤسسة الطاقة الحيوية، بالتعاون مع الفروع الإقليمية لوزارة البيئة، على تنفيذ عدد من ندوات التوعية بعدد من المحافظات، ومنها محافظات قنا والبحيرة وسوهاج والفيوم، وتناولت هذه الندوات أهمية تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الوقود الحيوي حيث يعد من أهم المشروعات البيئية التي تضمن التخلص الآمن من المخلفات وفي نفس الوقت لتحقيق عائد اقتصادي للمواطن من خلال توفير غاز حيوي وسماد عضوى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل خضراء للشباب.

وفيما يخص الطرق المختلفة والمتوفرة لتقديم طلب لتنفيذ وحدة بيوجاز، فيمكن أن يكون من خلال أحد الطرق الآتية:

1- في حال توفر قيمة الوحدة بالكامل لدى المستفيد: يتم التقدم بطلب للمؤسسة لدراسته ومن ثم اتخاذ إجراءات تنفيذها من خلال الشركات المؤهلة لدى المؤسسة.

2- في حال عدم توفر قيمة الوحدة كليًا أو جزئيًا: يوجد طريقين للتنفيذ وهما:

- في حال توفر قيمة الوحدة جزئيًا لدى المستفيد: التقدم بطلب للمؤسسة لترشيح إحدى الشركات التي لديها القدرة على التنفيذ، حيث أن المؤسسة لديها بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومن خلال هذا البروتوكول من الممكن تنفيذ الوحدات بدعم 40% من قيمة الوحدة و60% يدفعها المستفيد كقرض ميسر.

- في حال عدم توفر قيمة الوحدة لدى المستفيد كليًا: يتقدم المستفيد الذي يرغب في تنفيذ وحدة بطلب إلى المؤسسة، وتقوم المؤسسة بفحص الطلبات المقدمة لها وعرضها على الجهات المانحة التي ترغب في تنفيذ وحدات بيوجاز بالمجان للمستفيدين.

ويتم وضع أولوية للمنطقة التي بها عدد مستفيدين أكبر وبما يتناسب مع العدد المتاح تنفيذه، وذلك لكي يسهل تنفيذ الوحدات في نفس المنطقة بطريقة اقتصادية.

جدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وتم قيدها في سبتمبر 2016، وتضم ممثلون من وزارات الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والدفاع، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز تنمية المشروعات، وهيئة الرقابة المالية، وتهدف إلى تطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر عن طريق إزالة العوائق الفنية والمؤسسية والمعلوماتية والمالية مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية.

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