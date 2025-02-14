بعد قليل.. محافظ الجيزة يفتتح مسجد السيدة عواطف مصباح بحدائق أكتوبر - صور

محافظ القاهرة يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان نائبًا عن رئيس الجمهورية

"الزراعة": تخفيضات على السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بنسبة تصل إلى 30%

كتب- محمد أبو بكر:

يفتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بعد قليل مسجد السيدة عواطف مصباح بمدينة حدائق أكتوبر، في إطار جهود المحافظة لدعم دور العبادة وتلبية احتياجات المواطنين.

وبحسب محافظة الجيزة، يقع مسجد السيدة عواطف مصباح، بـ"الحي 1 قطعة 1 - صن كابيتال- حدائق أكتوبر- الجيزة".

وكان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شهد احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان والتي أقامتها مديرية الأوقاف بالجيزة بمسجد عبد الرحمن الكواكبي بحي العجوزة.

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