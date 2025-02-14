بعد قليل.. محافظ الجيزة يفتتح مسجد السيدة عواطف مصباح بحدائق أكتوبر - صور
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- محمد أبو بكر:
يفتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بعد قليل مسجد السيدة عواطف مصباح بمدينة حدائق أكتوبر، في إطار جهود المحافظة لدعم دور العبادة وتلبية احتياجات المواطنين.
وبحسب محافظة الجيزة، يقع مسجد السيدة عواطف مصباح، بـ"الحي 1 قطعة 1 - صن كابيتال- حدائق أكتوبر- الجيزة".
وكان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شهد احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان والتي أقامتها مديرية الأوقاف بالجيزة بمسجد عبد الرحمن الكواكبي بحي العجوزة.
اقرأ أيضا:
الحزمة الاجتماعية والمعاشات والإيجار القديم.. ننشر أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفي
ارتفاع الأمواج وبرودة شديدة..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
فيديو قد يعجبك: