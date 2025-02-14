الإعلامية آسما إبراهيم: الحملات الممنهجة كانت جزءًا كبيرًا من نجاحي

كتب- عمرو صالح:

كشفت الإعلامية آسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري" الذي يذاع عبر قناة القاهرة والناس، عن تعرضها لحملات ممنهجة من قبل البعض في الوسط الإعلامي واصفا إيها بأنهم كارهي الخير والنجاح لها.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج منّا وفينا، على قناة "المشهد": أنها كانت تكتشف تلك الحملات من خلال العروض التي كانت تتلقاها من الأشخاص للرد على الاتهامات التي توجه لها نظير مقابل مادي، مشيرة إلى أن ذلك كان يدلها على أن هناك مؤامرة إعلامية ضدها لكنها كانت ترفض الرد.

وأشارت إلى أنه الحملات الممنهجة التي شنها البعض عليها خلال رحلة عملها الإعلامي كانت دفعة قوية لها نحو الشهرة مؤكدًا أنها كانت حزءًا كبيرًا من نجاحها الإعلامي.

وأكدت على أن النجاح في العمل الإعلامي يتطلب الإعتماد على الذات وتنمية المهارات مشيرة إلى أن نجاح برنامجها لم تتدخل فيه الواسطة على الإطلاق.

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