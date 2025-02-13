حدث في 8ساعات| موعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية.. و"الآثار" تُعلق على كسر حجر ضخم بمعبد الكرنك

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات التضخم تشهد انخفاضًا، مشددًا على أن الأهم هو استقرار الأسعار في الأسواق.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

مدبولي يعقد اجتماعًا مشتركًا لأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلي وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.

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محافظ القاهرة يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان نائبًا عن رئيس الجمهورية

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة مغرب اليوم الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥ ، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٦ هجريًا بمسجد مصر الكبير بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وزيرا الصحة والشباب يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لسرعة إنقاذ المعرضين لتوقف عضلة القلب

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارتين والمؤسسة العلمية للقلب والشرايين، بشأن التدريب على استخدام جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي (AED)، والإنعاش القلبي الرئوي، كأحد أهم التدخلات الوقائية التي تساهم فى إنقاذ الأشخاص المعرضين للإصابة بتوقف عضلة القلب المفاجئ.

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خبير عسكري: اصطفاف المعدات الهندسية عند معبر رفح رسالة قوية للعالم

أكد العقيد حاتم صابر، الخبير العسكري، أن موقف مصر عند اندلاع الأزمة في قطاع غزة كان واضحًا، إذ كانت تدرك مسبقًا طبيعة الأحداث المتوقعة.

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أفعال ليلة النصف من شعبان

كشفت دار الإفتاء المصرية، كيفية الاحتفال بليلة النصف من شعبان، ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام.

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صور خاصة.. أول تعليق من "الآثار" على كسر حجر ضخم بمعبد الكرنك

كشفت مصادر أثرية مطلعة، في تصريحات خاصة، حقيقة ما تردد حول واقعة كسر حجر أثرى يزن حوالى 26 طنا داخل معابد الكرنك، خلال نقله من موقعه بواسطة الونش المخصص لذلك بتعليمات من أحد النحاتين الفرنسيين الذي يعملون في المركز المصري الفرنسي بالكرنك.

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مفتى الجمهورية يؤكد تأييده التام للرؤية المصرية بشأن إعادة إعمار غزة

استنكر الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التصريحات المستفزة وغير المسؤولة التي تتجاوز كافة الأعراف الدولية والمواثيق الأخلاقية والإنسانية، والتي تحاول فرض واقعٍ زائفٍ على حساب حقوق ثابتة، في مسعىً يتجأهل حقائق التاريخ ومتطلبات العدل.

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رئيس الوزراء: أنصح المواطنين بعدم تخزين أي سلعة لهذا السبب

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مخزون مصر من السلع خلال الفترة المقبلة وحقيقة ما يتردد بشأن توقعات بزيادة أسعارها.

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3 ملايين يورو.. قرار جمهوري جديد بشأن تمويل تصنيع اللقاحات والأدوية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2024 بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

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"مدبولي" يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية.

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تلاوات نادرة للشيخ مصطفى إسماعيل تُذاع لأول مرة في رمضان.. تفاصيل

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، علاء محمد حسني طاهر، حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل، وذلك بحضور إسماعيل دويدار، رئيس شبكة القرآن الكريم.

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برودة وشبورة وأجواء غائمة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، غدًا الجمعة الموافق 14 فبراير 2025.

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رئيس الوزراء يكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع بعد زيادة المرتبات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات التضخم تشهد انخفاضًا، مشددًا على أن الأهم هو استقرار الأسعار في الأسواق.

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زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يكشف موعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر مستجدات حزمة الحماية الاجتماعية لموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات.

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إغلاق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 13 فبراير 2025، برئاسة جمال عبد الرحيم، السكرتير العام، باب تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة.

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