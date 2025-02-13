رئيس الوزراء يشكف سبب زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قبل الحكومة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل التضخم في تراجع حيث ينخفض كل شهر عن الذي قبله، ومن المتوقع أن يشهد الشهر الحالي انخفاضًا أكبر في معدل التخضم.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، أن الحكومة مهتمة جدًا بهذا الأمر، لافتًا إلى إقرار المجلس القومي للأجور زيادة جديدة في الحد الأدنى للقطاع الخاص.

وتابع: "كانت دائمًا الشكوى والتحدي أن الدولة هي من تبادر برفع الحد الأدنى وأن هناك عدم قدرة من القطاع الخاص بأن يلبي الزيادة بنفس الطريقة".

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه الزيادة مهمة جدًا، قائلًا: "ننتهي حاليًا من اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية وسنعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلانها خلال شهر رمضان".

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