وزير السياحة يبحث مع نظيرته الأردنية زيادة رحلات الطيران بين عمان وشرم الشيخ

كتب- محمد أبو بكر:

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، نظيرته الأردنية لينا مظهر عناب، وزيرة السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية.

يأتي ذلك، استكمالًا لسلسة اللقاءات الثنائية الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة القطرية الدوحة، حيث جاء هذا اللقاء بهدف بحث أطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وسبل دعم أوجه التعاون المستقبلية.

التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار

شارك في اللقاء من الجانب الأردني رئيس هيئة التنشيط الأردنية، وأمين عام وزارة سياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية.

كما حضر من الجانب المصري السفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وشهد اللقاء مناقشة البرامج التنفيذية للتعاون القائمة حاليًا بين البلدين، وكذلك مذكرات التفاهم التي تم توقيعها وفرق العمل المشتركة العاملة على تنفيذ هذه المذكرات، حيث تم الاتفاق على أن يتم مراجعة كل هذه الاتفاقيات وما تم تنفيذه من بنودها، وذلك بهدف العمل على إثراء هذا التعاون المشترك من خلال برنامج تعاون جديد.

ومن جانبه، حرص شريف فتحي، على تقديم الدعوة لنظيرته الأردنية والوفد المرافق لها لزيارة مصر في أقرب فرصة، بجانب دعوتهم للمشاركة في تنظيم قافلة سياحية مهنية Road show بالتعاون مع وبحضور ممثلي القطاع السياحي الخاص في كل من مصر والأردن وبعض منظمي الرحلات السياحية من الجانبين للترويج المشترك لمنتج السياحة الدينية في البلدين وخاصة الترويج لزيارة مدينة سانت كاترين ومنطقة التجلي الأعظم بجنوب سيناء ودمجها مع زيارة بعض الأماكن السياحية الدينية في الأردن.

زيادة أعداد رحلات الطيران

كما تطرق اللقاء لمناقشة إمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران بين مدينتي عمان وشرم الشيخ بما يساهم في زيادة الحركة السياحية بينهم، بالإضافة إلى أنه تم بحث إمكانية المشاركة المشتركة للبلدين في أحد المحافل الدولية.

وتم أيضًا الحديث عن تعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للآثار وخاصة في مجال الترميم والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال. وتم بحث مقترح تجديد وتحديث اتفاقية استرداد الآثار التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية وحماية الممتلكات الثقافية بين البلدين.

يذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار كان شارك في أعمال الاجتماع الـ 51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism المنعقدة بمدينة الدوحة بدولة قطر.

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