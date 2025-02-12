بالأسماء.. وزير الصحة يشكل اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية.

يترأس عبدالغفار اللجنة وتضم في عضويتها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام.

وتضم اللجنة كلًا من:

الدكتورة هالة السعيد – مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا.

الدكتور ماجد عثمان– وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مقررا للجنة.

الدكتور أحمد درويش – وزير التنمية الإدارية الأسبق ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.

الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الدكتور سعيد المصري – أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس الأعلى للثقافة سابقًا.

الدكتورة هبة رشاد – رئيس مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية.

أسامة كمال– إعلامي ومقدم برامج.

النائب ضياء الدين داؤد – عضو مجلس النواب.

النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب.

النائبة سحر البزار - نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

الدكتور خالد زكريا – أستاذ مساعد للتخطيط والإدارة ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية.

الدكتور سامح السحرتي – مدير برنامج التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي.

الدكتور حسام بدراوي – عضو سابق بمجلس الشورى.

الأستاذ عبدالمحسن سلامة – نقيب الصحفيين السابق.

الدكتور عادل عبداللطيف – مستشار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021.

الدكتور علي صادق عبدالحميد – رئيس مجلس بحوث الفضاء سابقًا ومؤسس برنامج الفضاء المصري.

الدكتور أيمن إسماعيل – أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والمدير المؤسس لحاضنة الأعمال.

المهندس عمرو سليمان – رئيس مجلس إدارة شركة أفجنون للتكنولوجيا والبرمجيات وعضو مجلس إدارة مؤسسة ناصر الاجتماعية.

الدكتورة أميرة كاظم – خبير في مجال التعليم ومسؤول عمليات أولى في مجموعة التعليم بالبنك الدولي سابقًا.

وتهدف اللجنة إلى إعداد مقترحات الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.