بعد إجراء القرعة.. ننشر أسماء المقبولين بالبعثة الطبية للحج

كتب - أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سحب القرعة لاختيار البعثة الطبية للحج للعام الحالي.

وننشر أسماء من وقع عليهم الاختيار للانضمام للبعثة الطبية، والتي جاءت كالتالي:

* "أخصائي حميات" حيث تقدم 127 والمطلوب 7 أشخاص، وهم:

د. عصام سلامة محمد شعبان - مستشفى حميات الزقازيق

د. رشا نصر إبراهيم شوشة - حميات بورسعيد

د. أحمد عزمي عباس - المعهد القومي للكبد - حميات إمبابة

د. أحمد عواد محمد محمد - مستشفى القناطر غرب الإسماعيلية

د. أبو راوي إسماعيل أبو راوي - مستشفى حميات كفر الدوار - البحيرة

د. خالد محمد محمد عبدالغني - حميات العدوة، محافظة المنيا

د. محمد إبراهيم شبل المرسي - مستشفى حميات طنطا

كما أعلنت الوزارة عن الفائزين من أخصائي الصدر، وهم:

د. لمياء إبراهيم عطوة - مستشفى صدر شبين الكوم - المنوفية

د. محمد علي إبراهيم أبو طالب - مستشفى صدر دمنهور - البحيرة

د. أسماء محمد محمود - مستشفى منفلوط المركزي - أسيوط

د. هبة حسن محمود حسن - مستشفى شبراخيت المركزي - البحيرة

وأعلنت الوزارة عن الفائزين من أخصائي الباطنة، وهم:

د. عاطف هاشم خلف أحمد - الشؤون الصحية، أسيوط

د. فاتن محمد أحمد - مستشفى أبو قير العام، الإسكندرية

د. سالم إبراهيم عبدالسلام - دنشواي التعليمي، المنوفية

د. أحمد عبدالهادي سعيد - معهد حميات إمبابة

د. محمد محمد الحلاش - الرحمانية، البحيرة

د. محمد شوقي خليفة سلمان - مستشفى منوف العام، المنوفية

د. أحمد عبدالعظيم جاد متولي - مستشفى الأحرار التعليمي

د. سعيد عبدالعزيز محيي الدين - مستشفى كفر الزيات العام، الغربية

د. رباب عبدالحي محمد بركات - مستشفى إيتاي البارود العام، البحيرة

د. أسماء الدسوقي محمد درويش - حميات الغربية

د. أسماء صفوت عبدالعزيز علي - بني مزار المركزي

د. هاني محمد أحمد الديب - المحلة العام

د. جهاد عبدالعزيز محمود أحمد إبراهيم - أسيوط العام

أخصائي الكُلى:

د. ميادة محمود محمد إبراهيم - هيئة الرعاية الصحية، الإسماعيلية

د. رباح السيد محمد هاشم - مستشفى دسوق العام، كفر الشيخ

د. أحمد عبدالحليم القصبي - مديرية الشؤون الصحية، الغربية

أخصائي العظام:

د. محمود نصر عطية - مستشفى حمدي الطباخ، البحيرة

د. رضوان حامد الشاعر - مستشفى المنشاوي العام

د. محمد سيد حمدي محمود - مستشفى بنها التعليمي

أخصائي الجراحة:

د. إيهاب عبداللاه الحداد - التأمين الصحي

د. محمود متولي سلطان أحمد - الشؤون الصحية، الأقصر

د. خالد عبدالقوي حسياني - مستشفى بسيون المركزي، الغربية

أخصائي النساء:

د. نها صبحي عابدين - الشؤون الصحية، البحيرة

د. حاتم محمد راشد محمود - الشؤون الصحية، الأقصر

أخصائي القلب:

د. أميرة رضا أبو ضيف محمد - مستشفى شبين الكوم التعليمي

د. رباب مصطفى المحمدي محمد - مستشفى السنطة المركزي

طبيب أفواج:

د. محمود عبدالعزيز حسن عساف - مستشفى سوهاج العام

د. محمد جمعة علي آدم - مستشفى السباعية، أسوان

د. محمود عبدالغني - مستشفى المنصورة التخصصي

د. أحمد محمد عبدالعاطي - هيئة الإسعاف، الدقهلية

د. شعيب حمادو شعيب - مستشفى حميات دمنهور، البحيرة

د. عمرو موسى عبدالعزيز - مستشفى الصالحية الجديدة، الشرقية

د. أحمد محمد عبداللطيف حرب - مستشفى دمنهور التعليمي

د. أحمد عبدالحميد يونس - الأمراض الجلدية، كفر الشيخ

د. أحمد عبدالعاطي شحاتة - مستشفى طهطا العام، سوهاج

د. عمرو فايز - التأمين الصحي، كفر الشيخ

د. أحمد الشحات مدكور - مستشفى المنشاوي العام، طنطا

د. خالد محمد سعيد - مستشفى السباعية، أسوان

د. عمرو إبراهيم شبل الخوادة - مستشفى المنشاوي العام، طنطا

د. أيمن السيد طايع - مستشفى طيبة التخصصي، الأقصر

د. محمد جميل حامد - مستشفى قطور المركزي، الغربية

د. السيد أحمد عبدالله - الهيئة العامة للتأمين الصحي

د. إبراهيم فوزي إبراهيم - مستشفى قطور المركزي، الغربية

د. محمد عزمي - مستشفى بني مزار، المنيا

الطب الوقائي:

د. محمد مصطفى محمود الجُرحي - الإدارة الصحية

د. إسراء عبدالفتاح أحمد جمعة - مديرية الصحة، الشرقية

د. محمد عوني عبدالجواد - الإدارة العامة للرصد البيئي

د. أماني عبدالعال أحمد عفيفي - الحسينية، الشرقية

ممارس عام:

د. ماجدة عبدالرحمن هاشم - مستشفى قنا العام

د. حنان مصطفى أحمد الرومي - مديرية الشؤون الصحية، البحيرة

د. إيمان سامي محمد سليمان - مستشفى السنطة المركزي، الغربية

الأسنان:

د. ماجد محمد رياض البدوي - مستوصف المحلة

د. محمد طارق محمد علي - منطقة حلوان

الصيادلة:

د. بهية الشحات محمد عبد المنصف

د. أحمد سعيد علي حسين - الشؤون الصحية، الوادي الجديد

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