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صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد جراء حادث إرهابي -تفاصيل

02:52 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولى

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كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد جراء حادث إرهابي، بينما يتم صرف مبلغ جزئي للمصابين يتناسب مع نسبة العجز المقررة، على ألا يقل عن 5 آلاف جنيه، وذلك كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات، وفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية.

تعويض أسر الشهداء والمصابين

- يتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد.
- للمصابين، يتم صرف مبلغ يعادل نسبة العجز المقررة، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.

مبالغ التعويض الإضافية

تُصرف الفروقات المالية بين ما سبق تقديمه طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 والمبالغ الجديدة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم الدولة لأسر الشهداء والمصابين وضمان توفير مساعدات مالية تعينهم على مواجهة التداعيات الناتجة عن هذه الأحداث.

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