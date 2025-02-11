صور.. جهاز الرياضة للقوات المسلحة يستقبل وفدًا من المجلس الدولي للرياضة العسكرية

صور.. القوات البحرية تستقبل وفدًا من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة

كتب- محمد سامي:

استقبل اللواء أركان حرب محمد عزازي العسال، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وفدًا من المجلس الدولي للرياضة العسكرية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة جمهورية مصر العربية بطولة العالم العسكرية للفروسية "مصر 2025" والمقرر إقامتها خلال شهر مايو المقبل على ملاعب نادي فروسية القوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الوفد، بما شاهدوه خلال الزيارة من صروح رياضية متكاملة تم تصميمها وفقًا لأسس ومعايير علمية تضاهي أحدث المنظومات الرياضية في العالم، مؤكدين أن بطولة العالم العسكرية للفروسية "مصر 2025" ستكون نسخة فريدة في النواحي التنافسية والفنية انعكاسًا لما لمسوه من تخطيط متميز للبطولة وإجراءات تنظيمية على أرقى مستوى لإظهار البطولة بالمظهر المشرف.

اقرأ أيضًا:

أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

وزير الري يوجه باستثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة

الزراعة: صرف 299 مليون جنيه تمويلًا جديدًا للمشروع القومي للبتلو

قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات