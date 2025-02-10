"التعليم" تُنظم لجان امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك نظرًا لتزامنها مع امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام، وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.

وشددت الوزارة، على ضرورة قيام مديري المديريات بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتخصيص اللجان الامتحانية المناسبة لاستضافة امتحانات الدبلومات الفنية وامتحانات الشهادة الإعدادية، بما يراعي الفئات العمرية للطلاب ومتطلبات كل نوع من الامتحانات، مع تقليل عمليات نقل الأثاث والفرش المدرسي قدر الإمكان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إمكانية استخدام المدارس التي توقفت بها الدراسة، سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية عامة أو فنية، لتوفير بيئة مناسبة للطلاب خلال الامتحانات.

وطالبت الوزارة بضرورة توجيه الإدارات التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة المدارس الإعدادية كلجان سير فرعية لعقد الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها، بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة ودون أي معوقات.

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