"رياضة النواب" تشيد بجهود المنشآت الشبابية في تطوير مراكز الشباب

لقطات لم ترها من قبل.. مستر بيست يوثق مقابر الفراعنة التي يُمنع دخولها

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة عددًا من طلبات الإحاطة بمحافظات الوجه البحري والصعيد، إشادة واسعة من أعضاء اللجنة بإدارة المنشآت الشبابية بوزارة الرياضة لجهودها في النهوض بمراكز الشباب.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم وجود مسئول مالي داخل إدارة الشباب والرياضة بالروضة بمحافظة دمياط.

من جانبه أكد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه تم تنفيذ ملعب قانوني بمركز شباب الغنيمية، وتفتيش السرو، ودقهلة، ومبنى إداري فارسكور، كما أنه جاري تنفيذ احلال وتجديد الملعب التدريبي لمركز شباب حجاجة وميت أبو غالب، وإنشاء المبنى الإداري لمركز شباب فارسكور، وملعب أكريلك لمركز شباب جمصة، والملعب القانوني لمركز شباب الرحامنة، وتم إدراج إحلال وتجديد مركز شباب أولاد خلف، ومركز شباب كفر الشناوي بالخطة المركزية للعام المالي 2025/2026، وجاري البدء في إجراءات الطرح.

وأشار "عساف"، إلى صدور قرار إزالة لمركز شباب الضهرة، ونظراً لوجود نزاع قضائي على قطعة الأرض لم يتم استكمال السور وبالتالي لم يتم إدراج الملعب، منوهًا على أنه يتم تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للأولوية الأولى لمراكز شباب المحافظة وطبقاً للاعتمادات المتاحة، وسيتم إدراج مراكز الشباب بالخطط الإنشائية القادمة تباعاً وفقاً للأولويات وطبقاً للاعتمادات المالية المتاحة وحال توافر التراخيص اللازمة للإنشاءات.

من جانبه عقب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، إن المشروعات التي نفذتها إدارة المنشآت الشبابية تعكس جهود كبيرة مبذولة من إدارة المنشآت الشبابية، مطالبًا ببذل مزيد من الجهد للقضاء علي كافة المشكلات التي تواجه الشباب.

من جانبه وجه النائب محمود مشعل الشكر لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي والدكتور محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، علي الإنجازات التي حققت علي أرض محافظة دمياط، لافتًا إلى أن هناك استجابة وتجاوب كبير من إدارة المنشآت الشبابية لمطالب النواب فضلا عن تحقيقها طفرة كبيرة في مجال المنشآت الشبابية.