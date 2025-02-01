ذرة وصويا وسكر.. ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع في 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرته 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ 34 سفينة.

وبحسب بيان اليوم، فقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32914 طنًا تشمل: 4700 طن صويا، و1330 طن ملح، و16016 طن يوريا، و6300 طن كلينكر، و4568 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18675 طنًا تشمل: 1800 طن ذرة، و950 طن فول صويا، و3790 طن حديد، و3655 طن فول، و1580 طن خردة، و400 طن بازلاء، و6500 طن سكر.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح لـ 33165 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 70518 طنًا.

كما غادر 1 قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدمًا، قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4630 حركة.

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