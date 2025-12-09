"رياضة الشيوخ" تقترح إجراء تعديلات على قانون المهن الرياضية

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.

واقترح النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال الاجتماع، استبدال صياغة جديدة بالمادة 5 من مشروع قانون نقابة المهن الرياضية، وعدم الاكتفاء بتغيير بعض العبارات بها، كما ورد بمشروع قانون الحكومة في ما يتعلق بشروط عضوية النقابة.

وجاء اقتراح النائب أحمد دياب بأن يكون النص: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشؤون الرياضة (بدلًا من "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية")".

واقترح دياب أن تُستبدل بعبارة المهن الرياضية عبارة التربية الرياضية.