نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي

نفى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، صحة ما تردد إعلاميًا بشأن زيارته إلى إسرائيل.

وقال ساويرس، في تغريدة عبر حسابه على "إكس": بخصوص الخبر الخاص بزيارتي لـ "تل أبيب".. الخبر عاري من الصحة ولم يسبق لي في حياتي أن زرت تل أبيب و لا أعلم من هي الجهة التي أعلنت هذا الخبر الكاذب!.

