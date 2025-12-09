نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
كتب : محمد نصار
المهندس نجيب ساويرس
نفى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، صحة ما تردد إعلاميًا بشأن زيارته إلى إسرائيل.
وقال ساويرس، في تغريدة عبر حسابه على "إكس": بخصوص الخبر الخاص بزيارتي لـ "تل أبيب".. الخبر عاري من الصحة ولم يسبق لي في حياتي أن زرت تل أبيب و لا أعلم من هي الجهة التي أعلنت هذا الخبر الكاذب!.
